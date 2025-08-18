Kaos na Poljudu odjeknuo u regiji: 'Totalno ludilo u Splitu'

U zadnjoj utakmici 3. kola HNL-a Hajduk je u nedjelju na Poljudu svladao Slaven Belupo sa 3-0 (0-0).

Strijelci za Hajduk bili su Abdoulie Sanyang Bamba (69, 88) i Rokas Pukštas (78).

Utakmica je odigrana tri dana nakon poraza od albanskog Dinamo Cityja u 3. pretkolu Konferencijske lige u Tirani.

Poslije utakmice nogometaši Hajduka otišli su pred sjevernu tribinu pozdraviti Torcidu, koja ih je zvala, a kada su stigli, dočekalo ih je neugodno iznenađenje.

Torcidaši su ih ih počeli gađati bakljama, pa su se nogometaši vrlo brzo udaljili i otišli su svlačionicu.

Ovaj incident Torcide privukao je veliku pažnju i u Srbiji, a mediji iz te zemlje ga znazivaju skandalom.

"TORCIDA JE NAPRAVILA NEVIĐENI KAOS NA POLJUDU! Ogorčeni navijači Hajduka vrijeđali su svoje igrače i bacali baklje na njih zbog sramotne eliminacije od Albanaca!", piše Kurir.

"Kaos na Poljudu: Torcida Split isprozivala svoje igrače, pa ih gađala bakljama zbog ispadanja od Albanaca", naslov je na Telegrafu, a Alo piše:

"TOTALNO LUDILO U SPLITU Navijači prozivali igrače, pa ih onda gađali bakljama"

