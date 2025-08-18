Rakitić otkrio kad odlazi iz Hajduka? Ovo se neće svidjeti navijačima Bilih

Nakon više od dva desetljeća profesionalnog nogometa, Ivan Rakitić odlučio je završiti igračku karijeru, okačiti kopačke od klin, kako se to popularno kaže za nogometaše kad odu u mirovinu. Posljednju godinu Raketa je proveo u dresu Hajduka, ali unatoč velikim očekivanjima nije uspio donijeti toliko željeni naslov na Poljud. Sad je u razgovoru za švicarske medije otkrio do kad će se zadržati u Hajduku na poziciji sportskog direktora.

Posebnu pažnju je privukla izjava o tome koje bi mjesto nazvao svojim domom. Kako sada stvari stoje Rakitić se u Splitu planira zadržati još najmanje pet mjeseci, poslije toga je sve moguće. Rakitić je otkrio kako trenutno izgleda njegov privatni život i planovi za budućnost.

"Vjerojatno je Sevilla moj pravi dom. Tamo je obitelj moje supruge, tamo su nam rođena djecam ali i u Splitu se osjećamo odlično još od prošle godine, pa smo odlučili ostati ovdje neko vrijeme", kazao je.

Kazao je i da je upisao UEFA-in program za nogometni menadžment:

"Sljedećih 18 mjeseci studiram nogometni menadžment. Kao uvjet morate provesti pet mjeseci u klubu, a kada se ukazala prilika u Hajduku, odlučio sam upravo to", dodao je Rakitić.

Suze kao nagovještaj kraja

Pred kraj prošle sezone Rakitić je nekoliko puta snimljen kako emotivno reagira na klupi. Suze su tada protumačene kao znak oproštaja, no on je uporno negirao da razmišlja o povlačenju. Ipak, kada se nije pojavio na okupljanju momčadi za ljetne pripreme, postalo je jasno – legendarni veznjak više neće igrati profesionalni nogomet.

Nova uloga u Hajduku

Rakitić nije dugo čekao na novi izazov. Hajduk je potvrdio da ostaje dio kluba, ali sada u ulozi tehničkog direktora. Odmah je počeo koristiti svoje iskustvo i kontakte u svijetu nogometa, a navodi se da je imao važnu ulogu i u dolasku Ante Rebića na Poljud.

Nova faza karijere

Iako više nećemo gledati Rakitića na travnjaku, njegov nogometni put daleko je od kraja. Kao tehnički direktor Hajduka i student menadžmenta, sada gradi novu karijeru u kojoj će znanje, iskustvo i međunarodni autoritet staviti u službu kluba kojem je posvetio posljednje godine.

