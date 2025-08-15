Schindenfeld komentirao mladog golmana koji je lajkao četnike: Je li na pomolu preokret?

Novi prvoligaš Vukovar u petak otvara treće kolo SHNL-a (18.45). Prvi put u novoj sezoni Vukovarci će na “domaćem” terenu ugostiti Istru 1961 koju trenira od ove sezone Goran Tomić, jedan od najboljih hrvatskih nogometnih trenera. Ipak, utakmica se ne igra u Gradu heroju nego u Vinkovcima, na stadionu Cibalije, koji će ove sezone biti dom momčadi Gordona Schildenfelda.

U jeku ulaska u prvoligaško društvo, nogometni klub HNK Vukovar 1991 našao se usred medijske oluje koja nadilazi sportske okvire. Mladi, 18-godišnji vratar Srđan Nedić koji je trebao dobiti priliku života i debitirati u najvišem rangu hrvatskog nogometa prije 7 dana na Maksimiru protiv Dinama, preko noći je postao predmetom javne osude i ekspresnog raskida ugovora.

Razlog – praćenje Instagram profila četničke tematike, odnosno Crvene Zvezde, a četnički grijeh iz prošlosti sustigao ga je u najvažnijem trenutku karijere. Dok je klub reagirao odlučno i beskompromisno, a dio javnosti tražio sankcije, glas razuma stigao je s klupe. Trener vukovarskog prvoligaša, iskusni Gordon Schildenfeld, istupio je s porukom koja odudara od opće klime, pozivajući na smirenost, razumijevanje i – drugu priliku.

Afera koja je potresla Grad Heroj

Priča je krenula filmskim zapletom. Prvi vratar Vukovara, Antonio Đaković, doživio tešku ozljedu ruke koja će ga s terena udaljiti na nekoliko mjeseci. Uoči povijesnog gostovanja kod Dinama na Maksimiru, sve oči bile su uprte u njegovu zamjenu, talentiranog juniora Srđana Nedića. Bio je to trenutak o kojem je mladi Vukovarac, rođen 2006. godine, sanjao cijeli život – debi u SuperSport HNL-u protiv najjačeg kluba u državi.

Međutim, samo dan prije utakmice, umjesto vijesti o sportskom debiju, javnost je šokirala drugačija informacija. Na Facebook grupi "Dinamo najveći hrvatski klub" pojavila se objava koja je Nedića optužila za praćenje i simpatiziranje sadržaja koji veličaju četništvo. Konkretno, sporan je bio profil "četnici_1941", mala i godinama neaktivna Instagram stranica s tek 45 pratitelja i posljednjom objavom starom više od šest godina, na kojoj je fotografija Draže Mihajlovića. Isto tako, sporan je i profil Crvene Zvezde.

Reakcija kluba bila je munjevita i nedvosmislena. HNK Vukovar 1991, klub koji nosi ime i simboliku grada s teškim i bolnim naslijeđem, nije imao prostora za kalkulacije. Ugovor sa Srđanom Nedićem raskinut je u najkraćem mogućem roku.

"Kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu, smatramo da takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrijednosti za koje se zalažemo", stajalo je u priopćenju kluba, uz ispriku navijačima i javnosti. Umjesto na Maksimir, Nedićev put odveo ga je na stup srama, a na gol je stao iskusniji Marino Bulat.

Isprika mladića: 'Bio sam dijete od 12 godina'

Nakon klupskog priopćenja i medijske hajke koja je uslijedila, s komentarima punim uvreda i poziva na daljnje sankcije, oglasio se i sam Srđan Nedić. U emotivnoj objavi na svom Instagram profilu, pokušao je objasniti svoju stranu priče, ne tražeći opravdanje, već razumijevanje.

"Kao dijete od 12 godina, bez svijesti o značenju i posljedicama svojih online aktivnosti, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas ni ne podržavam niti razumijem zašto sam to učinio. Sporna stranica nije aktivna više od 6 godina, a ja sam od tada odrastao, promijenio se i kao sportaš i kao osoba", napisao je Nedić.

Naglasio je kako danas, s 18 godina, u potpunosti razumije zašto je njegov postupak izazvao bol i bijes, osobito jer dolazi iz kluba i grada s tako osjetljivom poviješću.

"Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu povijest i ljude. Vjerujem da sport treba spajati ljude, a ne ih dijeliti. Iskreno se ispričavam svima koje je ovo povrijedilo", zaključio je mladi vratar.

Schildenfeldov apel za razumom: 'Treba ga zaštititi'

U atmosferi nabijenoj emocijama, osudama i teškim riječima, istup trenera Gordona Schildenfelda na konferenciji za medije uoči iduće utakmice protiv Istre 1961 odjeknuo je posebno snažno. Bivši reprezentativac i stoper s bogatom međunarodnom karijerom pokazao je pedagoški i ljudski pristup, stavljajući se u zaštitničku ulogu prema svom, sada već bivšem, igraču.

"Dečka ne treba razapinjati", započeo je Schildenfeld, smireno, ali odlučno.

"Karijera je ispred njega i ja sam zato da ga se zaštiti što god bilo. Treba dobiti još jednu priliku."

Ovom kratkom, ali sadržajnom izjavom, Schildenfeld je ponudio protutežu valu osude i možda najavio svojevrsni preokret u aferi "četnik". Njegove riječi nisu umanjivale težinu Nedićevog postupka, ali su ga stavile u kontekst mladenačke nepromišljenosti, a ne svjesne provokacije. Dodao je i važan detalj o Nedićevom profesionalizmu, istaknuvši kako je "svaki trening odrađivao kako treba", čime je potvrdio da se radilo o uzornom sportašu unutar klupskih okvira.

Zanimljivo, unatoč službenoj objavi kluba o raskidu ugovora, ime Srđana Nedića i dalje se vodi u Comet sustavu Hrvatskog nogometnog saveza kao igrač HNK Vukovar 1991. Taj administrativni detalj ostavlja tračak nade da Schildenfeldove riječi možda nisu bile samo osobni stav, već i signal da unutar kluba postoji promišljanje o budućim koracima i da vrata za drugu priliku, o kojoj trener govori, možda ipak nisu u potpunosti zatvorena.

Slučaj Srđana Nedića otvorio je složenu raspravu o odgovornosti sportaša, posljedicama online aktivnosti iz prošlosti i kulturi otkazivanja. Dok je klub, pod pritiskom javnosti i vlastitih vrijednosti, morao reagirati oštro, istup Gordona Schildenfelda podsjetio je da je u središtu ove priče mladić na početku života i karijere. Njegov poziv na zaštitu i pružanje nove šanse predstavlja glas iskustva i empatije u situaciji u kojoj je najlakše osuditi. Kakva će biti konačna sudbina talentiranog vukovarskog vratara, pokazat će vrijeme, no lekcija o posljedicama, ali i o važnosti oprosta, ostat će kao trajni podsjetnik.

