Potjerani igrač Vukovara objasnio pozadinu praćenja četničke stranice: 'Imao sam 12 godina...'

Srđan Nedić, mladi golman kojeg je HNK Vukovar 1991 izbacio iz kluba (raskinuli ugovor s njim) jer je lajkao, odnosno pratio četničku stranicu i stranicu Crvene Zvezde, oglasio se putem svog Instagram profila. Ovaj 18-godišnji vratar prati Instagram stranicu "četnici_1941", odnosno "prati i simpatizira sadržaje koji šire mržnju prema Hrvatskoj, slave četništvo, veličaju zločince i ismijavaju žrtve Domovinskog rata".

Sporna stranica nije aktivna više od 6 godina, a ja sam od tada odrastao, promijenio se i kao sportaš i kao osoba. Danas, s 18 godina, potpuno razumijem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bijes, osobito jer dolazim iz kluba i grada koji ima teško, bolno naslijeđe. Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu povijest i ljude.

Vukovar u svom priopćenju, koji je na web siteu HNK Vukovar 1991 objavljen u četvrtak popodne, nije eksplicitno naveo da je glavni razlog raskida suradnje praćenje spomenute stranice, no napisali su da se ispričavaju što "nisu na vrijeme poduzeli sve potrebne korake u zaštiti dostojanstva i ugleda kluba", te da "kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu" smatraju da Nedićevo ponašanje "nije u skladu s vrijednostima i standardima našeg kluba".

Do kraja dana, mladi vratar Nedić oglasio se putem Instagrama:

"Kao dijete od 12 godina, bez svijesti o značenju i posljedicama svojih online aktivnosti, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas ni ne podržavam niti razumijem zašto sam to učinio. Sporna stranica nije aktivna više od 6 godina, a ja sam od tada odrastao, promijenio se i kao sportaš i kao osoba. Danas, s 18 godina, potpuno razumijem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bijes, osobito jer dolazim iz kluba i grada koji ima teško, bolno naslijeđe. Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu povijest i ljude. Žao mi je što se cijela situacija odvila u medijima, bez da sam ranije imao priliku objasniti svoju stranu priče. Vjerujem da sport treba spajati ljude, a ne ih dijeliti. Iskreno se ispričavam svima koje je ovo povrijedilo", napisao je Nedić, koji je trenutno slobodan igrač.

POGLEDAJTE VIDEO: Mnogi su se dobro nasmijali kada su pročitali vijest o bombastičnom transferu Ivana Perišića u srpski klub