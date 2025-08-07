'SKANDAL' /

Srbi na aparatima: 'Dali su mu otkaz jer je lajkao četničke stranice. Njima je to sporno'
Foto: Davor Javorovic/pixsell/hnk Vukovar 1991

Slučaj odjeknuo u Srbiji

7.8.2025.
19:01
S.M.
Davor Javorovic/pixsell/hnk Vukovar 1991
Srđan Nedić, mladi juniorski golman, dobio je otkaz u HNK Vukovar 1991 jer je lajkao i pritom pratio pročetničke stranice i stranicu Crvene Zvezde. Novi hrvatski prvoligaš tijekom četvrtka raskinuo je ugovor s Nedićem jer, kako su to objasnili u priopćenju, takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrijednosti za koje se HNK Vukovar zalaže. Više o tome čitajte - OVDJE.  

Ovaj 18-godišnji vratar koji je u ovom prijelaznom roku iz omladinskog pogona priključen u prvu momčad Vukovara 1991, tako ekspresno odlazi iz kluba, a čitav je slučaj odjeknuo, očekivano, u Srbiji. Srpski Telegraf piše: "Hrvatski klub otpustio igrača jer je lajkao Zvezdu i četničke stranice na Instagramu. Odluka je donijeta nakon što je uprava kluba dobila informacije da Nedić na Instagramu prati profile koji su, prema Hrvatima, sporni".

Informer javlja: "Skandal. Velika se bura digla u Hrvatskoj kada su u nogometnom klubu Vukovar 1991 primijetili da je njihov golman Srđan Nedić (18) na Instagramu pratio račune KK i FK Crvena zvezda, kao i stranicu pod nazivom "Četnici 1941".

Kurir ističe: "Nedić je dobio otkaz pred utakmicu s Dinamom. Trebao je debitirati za seniore HNK Vukovar 1991". 

Blic Sport isto izvještava o ovom slučaju: "Klub je donio ovu odluku nakon što je saznao da Nedić na Instagramu prati profile koje smatraju spornim."

Vukovar je tako dan prije ogleda s Dinamom u 2. kolu SHNL-a ostao bez vratara koji je trebao mijenjati ozlijeđenog Antonija Đakovića. Tako treneru HNK Vukovar 1991 Gordonu Schildenfeldu za susret na Maksimiru na raspolaganju među vratnicama ostaje jedino Marino Bulat.

Srđan NedićHnk Vukovar 1991Crvena Zvezdačetnici
