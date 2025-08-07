Srbi na aparatima: 'Dali su mu otkaz jer je lajkao četničke stranice. Njima je to sporno'

Srđan Nedić, mladi juniorski golman, dobio je otkaz u HNK Vukovar 1991 jer je lajkao i pritom pratio pročetničke stranice i stranicu Crvene Zvezde. Novi hrvatski prvoligaš tijekom četvrtka raskinuo je ugovor s Nedićem jer, kako su to objasnili u priopćenju, takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrijednosti za koje se HNK Vukovar zalaže. Više o tome čitajte - OVDJE.

Ovaj 18-godišnji vratar koji je u ovom prijelaznom roku iz omladinskog pogona priključen u prvu momčad Vukovara 1991, tako ekspresno odlazi iz kluba, a čitav je slučaj odjeknuo, očekivano, u Srbiji. Srpski Telegraf piše: "Hrvatski klub otpustio igrača jer je lajkao Zvezdu i četničke stranice na Instagramu. Odluka je donijeta nakon što je uprava kluba dobila informacije da Nedić na Instagramu prati profile koji su, prema Hrvatima, sporni".

Informer javlja: "Skandal. Velika se bura digla u Hrvatskoj kada su u nogometnom klubu Vukovar 1991 primijetili da je njihov golman Srđan Nedić (18) na Instagramu pratio račune KK i FK Crvena zvezda, kao i stranicu pod nazivom "Četnici 1941".

Kurir ističe: "Nedić je dobio otkaz pred utakmicu s Dinamom. Trebao je debitirati za seniore HNK Vukovar 1991".

Blic Sport isto izvještava o ovom slučaju: "Klub je donio ovu odluku nakon što je saznao da Nedić na Instagramu prati profile koje smatraju spornim."

Vukovar je tako dan prije ogleda s Dinamom u 2. kolu SHNL-a ostao bez vratara koji je trebao mijenjati ozlijeđenog Antonija Đakovića. Tako treneru HNK Vukovar 1991 Gordonu Schildenfeldu za susret na Maksimiru na raspolaganju među vratnicama ostaje jedino Marino Bulat.