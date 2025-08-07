Vukovar potjerao golmana jer je pratio četničke i Zvezdine stranice na Instagramu: 'Takvo što nije prihvatljivo'

Novi hrvatski nogometni prvoligaš Vukovar 1991 raskinuo je u četvrtak ugovor s mladim golmanom Srđanom Nedićem (18). Srđan Nedić je trebao braniti na utakmici protiv Dinama u Zagrebu koja se igra u petak, no iz kluba su dobili informacije kako je igrač na Instagramu pratio profile poput "Četnici 1941" te su, nakon što su to ispitali, odlučili u najkraćem mogućem roku raskinuti ugovor.

Spomenuti Instagram profil ima 12 objava i 45 pratitelja. U opisu profila stoji "Službena stranica rodoljublja" te "Rodoljublje i ljubav prema kralju i otadžbini. Kosovo Srbija", ispisano na ćiriličnom pismu. I na nekim wapp grupama pojavila se informacija o Srđanu Nediću i gore navedenom i čitav dan kruže kojekakvi tekstovi o njemu u kojima se navodi kako je Srđan Nedić pročetnički nastrojen.Tijekom dana su i do nas došle informacija kako je Srđan Nedić lajkao Instagram stranice koje šire četništvo, pa se samim time Srđan Nedić našao u ogromnom problemu. Jer, takvo što je nedopustivo. Znamo svi što su oni koji su propagirali četništvo i pritom širili mržnju napravili u Vukovaru i općenito u Hrvatskoj u 90-etima. HNK Vukovar 1991 na svom je web siteu objavio priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

"HNK Vukovar 1991 ovim putem želi obavijestiti javnost da je, odmah po saznanju za postupke koji nisu u skladu s vrijednostima i standardima našeg kluba, poduzeo odlučne mjere te je u najkraćem mogućem roku raskinut ugovor s igračem Srđanom Nedićem.

Foto: Instagram

Kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu, smatramo da takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrijednosti za koje se zalažemo.

Ispričavamo se svim našim navijačima, partnerima i javnosti što u ovom slučaju nismo na vrijeme poduzeli sve potrebne korake u zaštiti dostojanstva i ugleda kluba. Iako ulažemo velike napore u profesionalno ponašanje svih naših članova, važno je naglasiti da nemamo nadzor nad privatnim sadržajem i aktivnostima pojedinaca izvan klupskih okvira.

HNK Vukovar 1991 ostaje dosljedan svojim načelima i vrijednostima te će i dalje beskompromisno reagirati na sve situacije koje ih dovode u pitanje.

Zahvaljujemo na razumijevanju", stoji u priopćenju.

Za spomenuti kako će HNK Vukovar 1991 u petak od 21 sat na Maksimiru otvoriti 2. kolo SHNL-a protiv Dinama. U 1. kolu Dinamo je slavio 2-0 kod Osijeka, a Vukovar je poražen baš na Maksimiru kod Lokomotive 1-0. Stoga, bit će to druga utakmica za Vukovarce na stadionu Maksimir, back to back, rekli bi Amerikanci. Inače, u susretu Lokomotive i Vukovara Vukovarce je težeg poraza spasio vratar Antonio Đaković koji neće braniti protiv Dinama zbog ozljede. Upravo ga je Nedić, vratar juniorske momčadi, trebao zamijeniti, no to se neće dogoditi nakon incidenta. Nedić je rođen 27. prosinca 2006. u Vukovaru, a to su mu trebale biti prve seniorske minute u karijeri. Nedić je u Vukovar došao iz vinkovačke Cibalije prije dvije godine, a prethodno je bio član vukovarske Vuteks Sloge.