'Novi' Dinamo čeka novog prvoligaša, Kovačević: 'To je ono o čemu govorim'

Dinamo u petak u 2. kolu HNL-a igra prvu utakmicu nove sezone na svom Maksimiru. U Zagreb stiže novi prvoligaš Vukovar 1991, a tu utakmicu je u četvrtak na konferenciji za medije najavio trener Modrih Mario Kovačević.

Za Dinamo, koji je preko ljeta doživio brojne promjene u kadru momčadi, ovaj susret bit će prilika da nastave pobjednički niz, nakon pobjede na gostovanju u Osijeku 0:2.

"Bilo nam je bitno da uđemo s pobjedom. Svi su zdravi, svi su u konkurenciji, iako me boli me glava koga staviti. Oni koji su počeli su u prednosti, ali oni koji su ušli s klupe su riješili susret i to je ono o čemu govorim. Gledali smo Vukovar protiv Lokomotive, nije Vukovarcima lako na početku HNL-a, ali ne smijemo upasti u zamku", rekao je Kovačević na početku.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

"Imam 27 igrača i svi su za Dinamo, ali 11 ih može početi. Nisam se nikad bojao ničega, ali u prvim kolima imamo svoju ideju i na tome ćemo inzistirati. No, ovi svi znaju da je teren jedino pravo mjerilo i da će se im se svima vratiti koliko daju na treninzima", odgovorio je Kovačević na pitanje o potencijalnim promjenama pa otkrio čime je bio najviše zadovoljan u Osijeku:

"Zadovoljan sam željom igrača, znali smo da neće biti lagano. Intenzitet je bio dobar, ali nisam zadovoljan kontrolom utakmice, imali smo tu problema. Kažem, bilo bi preidealno da budemo najbolji na samom početku sezone. Beljo i McKenna su dobro odgovorili, svakom sljedećom utakmicom bit će i fizički bolji, kvaliteta nije upitna, vidjelo se i u Osijeku."

"Najviše radimo na zajedništvu, zadovoljan sam stožerom, fokusirani smo na sve. Treba uklopiti sve te nove igrače, radimo dobar posao, možemo biti još bolji, ali najvažnije je sad da svi želimo najbolje", zaključio je.

