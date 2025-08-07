UZAVRELA ATMOSFERA /

Albance u Splitu čeka 'pakao': Nema njihovih navijača, Poljud će biti dupkom pun

Albance u Splitu čeka 'pakao': Nema njihovih navijača, Poljud će biti dupkom pun
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Hajduk u četvrtak navečer pred punim Poljudom može napraviti veliki korak prema Konferencijskoj ligi

7.8.2025.
15:29
SPORTSKI.NET
Ivana Ivanovic/pixsell
Hajduk u četvrtak navečer na svom Poljudu očekuje albanski Dinamo City iz Tirane u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige.

Poljud će biti ispunjen do posljednjeg mjesta, sve ulaznice su rasprodane, a Hajduk je uz odobrenje UEFA-e u prodaju pustio i sektor A, namjernjen gostujućim navijačima jer ih na ovoj utakmici neće biti.

Hajduk u ovu utakmicu ulazi kao veliki favorit, kladioničarski koeficijen na njihovu pobjedu je 1,25 što znači da bi sve osim pobjede Bijelih predstaljalo veliko iznenađenje.

Momčad s poljuda se u prošlom pretkolu namučila sa azerbajdžanskom Zirom i prošla tek nakon produžetaka, ali po svemu sudeći Dinamo je slabija ekipa od Zire. Po Transfermarktu, albanska momčad vrijedi gotovo dvostruko manje od azerbajdžanske, a protiv Hajduka će biti i bez najvrjednijeg igrača Petera Itoda koji zbog problema s papirima ne smije u europsku uniju, a zbog prelaska u Metalist neće biti dostupan niti u uzvratu. 

Ako pobijedi u ovom dvomeču, Hajduk u posljednjoj rundi kvalifikacija čeka pobjednik dvoboja Silkeborg Jagiellonia.

HajdukKonferencijska LigaPoljud
