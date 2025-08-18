Pukštas na odlasku iz Hajduka: Stigle dvije ozbiljne ponude! Evo gdje bi mogao nastaviti karijeru
Može se očekivati da do kraja ljetnog prijelaznog roka promijeni sredinu
Rokas Pukštas ime je koje se već dulje vrijeme najčešće spominje kada je u pitanju sljedeća velika prodaja s Poljuda.
Nakon pobjede Hajduka 3-0 protiv Slaven Belupa u trećem kolu HNL-a, pojavila se vijest kako bi Pukštas uskoro mogao napustiti Bijele.
Kako piše Dalmatinski portal, Hajduk ima dvije jako ozbiljne ponude za Rokasa Pukštasa i može se očekivati da do kraja ljetnog prijelaznog roka promijeni sredinu. Radi se o klubovima iz Serie A i Championshipa, što je jedino što se u ovom trenutku može znati.
Njegova partija protiv Slaven Belupa, gdje su ga došli gledati uživo, samo je još doprinijela cijeloj priči. Pukštas je već dugo na meti klubova iz inozemstva, a sada opet možemo reći da je jako živa i ozbiljna priča oko njegovog transfera, naravno, uz odštetu koja će zadovoljiti Hajduk.
