Pukštas na odlasku iz Hajduka: Stigle dvije ozbiljne ponude! Evo gdje bi mogao nastaviti karijeru

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Može se očekivati da do kraja ljetnog prijelaznog roka promijeni sredinu

18.8.2025.
19:52
SPORTSKI.NET
Ivo Cagalj/pixsell
Rokas Pukštas ime je koje se već dulje vrijeme najčešće spominje kada je u pitanju sljedeća velika prodaja s Poljuda. 

Nakon pobjede Hajduka 3-0 protiv Slaven Belupa u trećem kolu HNL-a, pojavila se vijest kako bi Pukštas uskoro mogao napustiti Bijele. 

Kako piše Dalmatinski portal, Hajduk ima dvije jako ozbiljne ponude za Rokasa Pukštasa i može se očekivati da do kraja ljetnog prijelaznog roka promijeni sredinu. Radi se o klubovima iz Serie A i Championshipa, što je jedino što se u ovom trenutku može znati.

Njegova partija protiv Slaven Belupa, gdje su ga došli gledati uživo, samo je još doprinijela cijeloj priči. Pukštas je već dugo na meti klubova iz inozemstva, a sada opet možemo reći da je jako živa i ozbiljna priča oko njegovog transfera, naravno, uz odštetu koja će zadovoljiti Hajduk. 

Rokas PukštasHajduk
