Evo kako je Hajduk stao iza Kalika! Navijači u šoku: 'Koga se bojite? Skupite muda! Najlakše je ići uz struju'

Napad na igrača Hajduka, Anthonyja Kalika u jednom splitskom kafiću izazvao je velike reakcije javnosti.

Nakon priopćenja s Poljuda i reakcije Hrvatske udruge nogometni sindikat, Hajduk je reagirao i na društvenim mrežama. Bijeli su uz Kalikovu fotografiju u opis samo stavili dva emotikona srca u klupskim bojama.

Reakcije navijača Hajduka na ovu objavu su brojne, a mnogi su stali u obranu Kalika te kritizirali ovakvu objavu Hajduka.

"I to je to?!", "Ni milijun srca ništa ne vrijedi ako klošaru ne zabranite ulaz na stadion", "Ako netko to nije zaslužio to je on, možda nema kvalitetu ali ljubav prema klubu i dresu mu nitko nemože osporiti", "Sve ispod doživotne zabrane ulaska na Poljud je ispod časti", "Skupite muda i izađite s pravim i kvalitetnim priopćenjem, a ne ovim mazanjem očiju", "Ima snimka može se doći do imena i prezimena i klub neka mu uzme pretplatu i kazni ga doživotno da ne može na stadion, počnite kao klub raditi kako spada i po kodeksu nije dosta samo priopćenje", "Do kad će sav normalan Hajdučki puk tolerirati klošare i huligane sa sjevera koji su postali veći od kluba i koji i upravljaju klubom preko sekte zvane NH?", "Zabranite klošarima doživotno na stadion! Podrška Kaliku", "Izgara na terenu primjer ostalim igračima da su svi poput njega di bi nam bio kraj", "E da svi igraju borbeno kao on, ne bi strepili od tu nekih kazahstanaca, albanaca, azerbajždanaca", "Par narkića sramoti sve nas koji navijamo za Hajduk", "Pljuvanje igrača Hajduka (kako god se zvao) je veća sramota od svih poraza i ispadanja. Sramota. Kaliku velika podrška", "Osudite huliganstvo već jednom! Šturo priopćenje nije dovoljno! Zašto i koga se bojite, zar će klub imena Hajduk Split dozvoliti da ga maltretira šačica huligana?","Sramotno priopćenje", "Zar vam djeca od 15 godina vode marketing??? Šta ćemo staviti "dva srćeka" i sad ste vi osudili huliganski napad!!!?? Ajde skupite malo muda i osudite onog koga treba", "Uh, al ste mu dali podršku, svaka čast, nemojte tako snažno i jako! U svijetu konformizma najlakše je ići uz struju i biti oportunist", samo su neki od brojnih komentara.

"Svjesni smo da je posljednji rezultatski neuspjeh u Europi izazvao negativne reakcije koje potpuno razumijemo i prihvaćamo, ali isto tako osuđujemo bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u sportskom i hajdučkom duhu te koji mogu ugroziti sigurnost igrača i navijača – kako na stadionu, tako i izvan njega", poručili su ranije iz Hajduka te dodali:

"Jasno i nedvosmisleno pozivamo na razum, odnosno na suzdržanost od bilo kakvih oblika ponašanja koji mogu nanijeti još veću i nepopravljivu reputacijsku štetu našem klubu. Nadamo se da podrška naših navijača neće izostati u budućnosti, a mi ćemo, kao klub, raditi na tome da opravdamo njihovo povjerenje – kroz zalaganje, trud i predanost dresu Hajduka."

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski košarkaši nastavljaju suvereno vladati pretkvalifikacijama za SP: 'Čestitke na ozbiljnosti'