Oglasio se i Nogometni sindikat: 'Duboko smo pogođeni današnjim napadom na Kalika'

Napad na igrača Hajduka, Anthonyja Kalika u jednom splitskom kafiću izazvao je velike reakcije javnosti, a nakon priopćenja s Poljuda, na napad je reagirala i Hrvatska udruga nogometni sindikat.

"Iznimno nas žalosti i duboko smo pogođeni današnjim napadom na igrača HNK Hajduk Split, Anthonya Kalika. Ovim putem najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, bilo verbalnog ili fizičkog. HNK Hajduk Split je klub bogate tradicije i povijesti, i njegovi igrači zaslužuju osjećaj sigurnosti u gradu čije boje časno brane. Igrače treba bodriti i podržavati, i u trenucima kada rezultati nisu onakvi kakve svi priželjkujemo. Nasilje nikada ne može biti odgovor", napisali su iz udruge.

"Svjesni smo da je posljednji rezultatski neuspjeh u Europi izazvao negativne reakcije koje potpuno razumijemo i prihvaćamo, ali isto tako osuđujemo bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u sportskom i hajdučkom duhu te koji mogu ugroziti sigurnost igrača i navijača – kako na stadionu, tako i izvan njega", poručili su iz Hajduka te dodali:

"Jasno i nedvosmisleno pozivamo na razum, odnosno na suzdržanost od bilo kakvih oblika ponašanja koji mogu nanijeti još veću i nepopravljivu reputacijsku štetu našem klubu. Nadamo se da podrška naših navijača neće izostati u budućnosti, a mi ćemo, kao klub, raditi na tome da opravdamo njihovo povjerenje – kroz zalaganje, trud i predanost dresu Hajduka."

