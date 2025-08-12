DUBOKO SE KAJE /

Pomahnitali sudac povezan s konzumiranjem kokaina suspendiran zbog vrijeđanja Kloppa

Pomahnitali sudac povezan s konzumiranjem kokaina suspendiran zbog vrijeđanja Kloppa
Foto: Jon Super

Osim suspenzije, Coote (43) će morati pohađati i tečaj protiv nasilja na internetu

12.8.2025.
16:34
HINA
Jon Super
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Engleski nogometni savez (FA) suspendirao je bivšeg suca Premier lige Davida Cootea na dva mjeseca zbog uvredljivih komentara o bivšem treneru Liverpoola Jurgenu Kloppu na društvenim mrežama.

FA je u izjavi naveo da je Coote izrazio "duboko kajanje", priznajući da su njegovi komentari bili "grubi i neprimjereni", a osim suspenzije, Coote (43) će morati pohađati i tečaj protiv nasilja na internetu.

U studenom prošle godine na internetu se pojavio video u kojem Coote pogrdno govori o nacionalnosti njemačkog izbornika, a video je snimljen u srpnju 2020. dok je Klopp bio na čelu Liverpoola.

Pomahnitali sudac povezan s konzumiranjem kokaina suspendiran zbog vrijeđanja Kloppa
Foto: Profimedia

Mjesec dana kasnije, Cootea je otpustila Premier liga, a ubrzo ga je suspendirala i Europska nogometna federacija (UEFA) zbog videa koji ga navodno prikazuje kako koristi kokain tijekom Europskog prvenstva. Cooteova suspenzija od strane UEFA-e istječe 30. lipnja 2026.

POGLEDAJTE VIDEO: Pavasović Visković: 'Kustić nije idealan, ali s HNS-om gdje su Svetina i njegovi nećemo ni razgovarati'

Jurgen KloppDavid Coote
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DUBOKO SE KAJE /
Pomahnitali sudac povezan s konzumiranjem kokaina suspendiran zbog vrijeđanja Kloppa