Pomahnitali sudac povezan s konzumiranjem kokaina suspendiran zbog vrijeđanja Kloppa

Engleski nogometni savez (FA) suspendirao je bivšeg suca Premier lige Davida Cootea na dva mjeseca zbog uvredljivih komentara o bivšem treneru Liverpoola Jurgenu Kloppu na društvenim mrežama.

FA je u izjavi naveo da je Coote izrazio "duboko kajanje", priznajući da su njegovi komentari bili "grubi i neprimjereni", a osim suspenzije, Coote (43) će morati pohađati i tečaj protiv nasilja na internetu.

U studenom prošle godine na internetu se pojavio video u kojem Coote pogrdno govori o nacionalnosti njemačkog izbornika, a video je snimljen u srpnju 2020. dok je Klopp bio na čelu Liverpoola.

Foto: Profimedia

Mjesec dana kasnije, Cootea je otpustila Premier liga, a ubrzo ga je suspendirala i Europska nogometna federacija (UEFA) zbog videa koji ga navodno prikazuje kako koristi kokain tijekom Europskog prvenstva. Cooteova suspenzija od strane UEFA-e istječe 30. lipnja 2026.

POGLEDAJTE VIDEO: Pavasović Visković: 'Kustić nije idealan, ali s HNS-om gdje su Svetina i njegovi nećemo ni razgovarati'