Sudac sramotno napao Kloppa, a onda procurio snimak s bijelim prahom: Savez pokreće tužbu!

Engleski nogometni savez (FA) podigao je tužbu protiv nogometnog suca Davida Coote zbog komentara koje je iznio o bivšem menadžeru Liverpoola Jurgenu Kloppu u videu koji je prošle godine postao viralan.

Koncem prošle godine na društvenim mrežama procurio je video na kojem Coote iznosi uvredljive komentare na račun Liverpoola i njihovog bivšeg menadžera.

Cootea je mjesec dana kasnije otpustila sudačka organizacija Premier lige Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) nakon "temeljite istrage" njegovog ponašanja. U veljači ove godine i Europska nogometna federacija (UEFA) isključila ga je iz svih sudačkoh aktivnosti do lipnja 2026.

FA je sada optužio Cootea u vezi s pravilom E3.1, koje tvrdi da se ponašao na neprimjeren način i/ili koristio uvredljive i/ili pogrdne riječi.

Empire of the Kop sources have obtained footage (now widely circulated online) of video clips which appear to show David Coote indulging in a foul-mouthed rant about Jurgen Klopp in which he repeatedly used inflammatory language to defame the ex-Liverpool manager: pic.twitter.com/5X2znVudII