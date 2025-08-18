Nogometni ponedjeljak u ligama petice protekao mirno: Minimalna pobjeda Leedsa, Betis remizirao

Ponedjeljak je u europskim nogometnim ligama prošao bez velikih uzbuđenja, uz dvije utakmice koje su zatvorile prva kola u Engleskoj i Španjolskoj.

U posljednjem susretu 1. kola engleske Premier lige, Leeds United je na Elland Roadu svladao Everton s minimalnih 1:0 te uspješno otvorio svoju povratničku sezonu u elitnom razredu engleskog klupskog nogometa.

Jedini pogodak na utakmici postignut je iz dvojbeno dosuđenog kaznenog udarca u 84. minuti, nakon što je lopta pogodila u ruku braniča Evertona, Jamesa Tarkowskog. Precizan s bijele točke bio je Lukas Nmecha, koji je u igru ušao svega šest minuta ranije.

U La Ligi, Elche i Real Betis podijelili su bodove na stadionu Manuel Martínez Valero, odigravši 1:1 u utakmici bez većih iznenađenja. Gosti iz Andaluzije poveli su već u 21. minuti preko Aitora Ruibala, dok je domaći sastav, povratnik u najviši rang španjolskog nogometa, do izjednačenja stigao u 81. minuti golom Germána Valere.

Prvo kolo španjolske La Lige, koje je započelo još u petak, bit će zaključeno u utorak u 21 sat, kada će Real Madrid na svom stadionu ugostiti Osasunu.

