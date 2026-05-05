OBITELJSKI SUSRET /

U Münchenu je i mlađi brat gruzijskog Maradone: Dogovara sve s Bayernom

U Münchenu je i mlađi brat gruzijskog Maradone: Dogovara sve s Bayernom
Foto: DPPI, DPPI Media/Alamy/Profimedia

16-godišnji brat Khviche, Tornike Kvaratskhelia, doletio je u München na pregovore s Bayernom

5.5.2026.
14:41
Sportski.net
Dok je Khvicha Kvaratskhelia stigao u München sa svojim PSG-om gdje će u srijedu tražiti prolazak u finale Lige prvaka protiv Bayerna nakon što su na domaćem terenu slavili 5:4, njegov brat također je u Münchenu.

Naime, 16-godišnji brat Khviche, Tornike Kvaratskhelia, doletio je u München na pregovore s Bayernom. Kako piše gruzijska LaGazzetta, Bayern je poslao avion po mladoga Tornikea koji će se u Münchenu sastati s menadžmentom Bayerna kako bi dogovorio ugovor.

Ipak, nije sve gotovo s potpisom jer Bayern nije jedini zainteresiran. "Kao što znamo, Bayern je, uz ostale europske klubove, također zainteresiran za akviziciju Kvaratskhelije. Tornikeov posjet Münchenu bit će uvodnog karaktera", kaže gruzijski izvor.

Postoji još jedna velika prepreka u bilo kakvim potencijalnim transferima. Bayern ne može potpisati Tornikea prije nego što napuni 18 godina. UEFA-ina odluka propisuje da Bayern ne može transferirati igrača iz zemlje koja nije članica EU (poput Gruzije) prije te dobi. Bayern ne bi mogao dovesti Tornikea prije prvog prijelaznog roka nakon njegovog 18. rođendana, što bi bilo ljeto 2028.

Ipak, Bayern može postići dogovor s klubom i igračem i tako ga zakapariti do njegovog 18. rođendana kada bi službeno postao igrač minhenskog kluba. Tornike je član Dinama iz Tbilisija i gruzijske U-17 reprezentacije.

Liga PrvakaBayern MünchenKhvicha KvaratskheliaGruzija
