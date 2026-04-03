PSG se ozbiljno zahuktao za završnicu sezone: Ovakvim predstavama već su pokorili Europu

Nogometaši Paris SG-a povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice francuskog prvenstva na četiri voda ispred drugog Lensa 3-1 domaćom pobjedom protiv Toulousea u prvoj utakmici 28. kola.

U prvom poluvremenu je dvostruki strijelac za Parižane bio Dembele (23, 33), a u međuvremenu je Nicolaisen (27) nakratko izjednačio na 1-1, da bi u samoj završnici dvoboja Goncalo Ramos (90+2) postavio konačni rezultat.

13 - Khvicha Kvaratskhelia face à Toulouse ce soir:



🥊 13 duels gagnés (13 disputés)



🫷 4 tacles réussis (5 tentés)



⚽️ 12 ballons dans la surface adverse



🦶 6 tirs (2 cadrés)



🎁 1 assist



April 3, 2026

Khvicha Kvaratschelia večeras igra protiv Toulousea:

- 13/13 osvojenih duela

- 4 uspješna starta

- 12 lopti u protivnički šesnaesterac

- 6 udaraca (2 u okvir gola)

- 1 asistencija

Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Vodeći PSG sada ima 63 boda, drugi je Lens sa 59. Toulouse je deveti sa 37 bodova.

