OPET LETE /

PSG se ozbiljno zahuktao za završnicu sezone: Ovakvim predstavama već su pokorili Europu

PSG se ozbiljno zahuktao za završnicu sezone: Ovakvim predstavama već su pokorili Europu
Foto: Anne-Christine POUJOULAT/AFP/Profimedia

Dembele je bio dvostruki strijelac, ali fantastičnu je utakmicu odigrao Khvicha Kvaratschelia

3.4.2026.
23:30
HinaSportski.net
Anne-Christine POUJOULAT/AFP/Profimedia
Nogometaši Paris SG-a povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice francuskog prvenstva na četiri voda ispred drugog Lensa 3-1 domaćom pobjedom protiv Toulousea u prvoj utakmici 28. kola.

U prvom poluvremenu je dvostruki strijelac za Parižane bio Dembele (23, 33), a u međuvremenu je Nicolaisen (27) nakratko izjednačio na 1-1, da bi u samoj završnici dvoboja Goncalo Ramos (90+2) postavio konačni rezultat.

Khvicha Kvaratschelia večeras igra protiv Toulousea:

- 13/13 osvojenih duela

- 4 uspješna starta

- 12 lopti u protivnički šesnaesterac

- 6 udaraca (2 u okvir gola)

- 1 asistencija

Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Vodeći PSG sada ima 63 boda, drugi je Lens sa 59. Toulouse je deveti sa 37 bodova.

Standings provided by Sofascore

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
