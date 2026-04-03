Pogledajte sporni gol Gorice zbog kojeg su u Varaždinu potpuno 'poludjeli' na suca Kolarića

U prvoj utakmici 28. kola HNL-a Varaždin i Gorica su igrali 1-1 (1-1).

Domaće je u prednost doveo Aleksa Latković (27), a poravnao je Ante Erceg (45).

Nakon podužeg ispitivanja snaga na startu utakmice, prvi su zaprijetili domaćini koji su i stigli do prednosti. Prvo je u 25. minuti Vukov pokušaj sa 10-ak metara od bloka završio u vratnici pa su gosti uspjeli raščistiti situaciju pred svojim golom.

No, samo dvije minute potom uslijedila je nova gužva pred golom. Sikošek je izveo korner, Mladenovski je pokušao pucati glavom, ali je samo spustio loptu na nogu Latkovića koji je uspio zatresti mrežu.

Do izjednačenja je Gorica stigla pred sam kraj prvog poluvremena, Pavičić je osvojio dosta prostora, Pršir je potom odlično vidio utrčavanje Ercega u prazan prostor, a iskusni je napadač mirno realizirao stopostotnu priliku.

Međutim, golu Gorice prethodile su sporne situacije zbog kojih su domaćini 'poludjeli' na suca Patrika Kolarića, kojemu je ovo bila prva utakmica nakon kraće suspenzije zbog lošeg suđenja.

Smatrali su domaćini kako su igrači Gorice napravili dva prekršaja te kako je Iker Pozo očito igrao rukom prije nego što je lopta došla do asistenta Pršira.

Glasni su bili igrači, cijela klupa Varaždina, ali i publika, ali Kolarić se nije oglasio, a nije dobio ni dojavu iz VAR sobe.

Mogla je Gorica u nastavku i do potpunog preokreta, ali od pobjede su ju dijelili milimetri. Bogojević je odličnim udarcem iz voleja u 63. minuti svladao Zeleniku, ali pregledom snimke utvrđeno je kako je pritom bio u minimalnom zaleđu.

Četvrti Varaždin se ovim bodom izjednačio s trećom Rijekom sa 38 bodova, dok je Gorica sedma sa 32.

Vodi Dinamo sa 63 boda, 10 manje ima drugi Hajduk.

