(K)IKS PRVAKA /

Parižani u šoku: Hladan tuš na Parku prinčeva i rasplet koji nitko nije očekivao

Parižani u šoku: Hladan tuš na Parku prinčeva i rasplet koji nitko nije očekivao
Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

PSG i dalje kontrolira situaciju na vrhu ljestvice francuskog prvenstva. Ima utakmicu više od Lensa, ali i sedam bodova prednosti.

2.5.2026.
20:03
Hina
Nogometaši Paris St. Germaina kiksali su u domaćem ogledu 32. kola francuske Ligue 1 te su osvojili samo bod protiv Lorienta odigravši 2-2.

PSG i dalje kontrolira situaciju na vrhu ljestvice francuskog prvenstva. Ima utakmicu više od Lensa, ali i sedam bodova prednosti.

Dva puta je PSG vodio protiv Lorienta, ali je u razdoblju kada mu je fokus na polufinalu Lige prvaka i utakmicama protiv Bayerna ipak posrnuo u domaćem prvenstvu. Poveli su Parižani golom Mbayea u šestoj minuti, ali je izjednačio Pagis u 12. minuti. Do novog vodstva PSG je stigao u 62. minuti golom Zaire-Emeryja, ali je u 78. sijevnula gostujuća kontra, a Tosin je postavio konačnih 2-2.

U završnici su se slijevali napadi PSG-a prema suparničkim vratima, a Lorient je imao i sreće jer ga je u samom finišu vratnica spasila od primljenog pogotka.

U prvoj subotnjoj utakmici nogometaši Nantesa su upisali iznimno važnu domaću pobjedu, svladali su s uvjerljivih 3-0 Marseille. Nantes je i dalje u zoni ispadanja, na pretposljednjem mjestu, ali mu sada nedostaju tek dva boda do 16. mjesta, pozicije s koje će momčad dodatno razigravati za ostanak u Ligue 1. Nantes je u drugom poluvremenu slomio Marseille i postigao sva tri gola za tri boda. Strijelci su bili Ganago u 50., Cabella u 54. i Abline u 58. minuti.

Marseille je nastavio negativan ligaški niz i napravio novi krivi korak u lovu na pozicije koje vode iduće sezone u Ligu prvaka. U posljednjih šest prvenstvenih utakmica Marseille je upisao čak četiri poraza uz jednu pobjedu i jedan remi.

Sve se ostale utakmice igraju u nedjelju, a parovi su Lille - Le Havre, Auxerre - Angers, Paris FC - Brest, Strasbourg - Toulouse i Lyon - Rennes.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
