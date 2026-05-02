Tisućinke odlučile sve! Maini šokirao konkurenciju u dramatičnom F2 spektaklu u Miamiju

Debitantski nastup Formule 2 na stazi Miami International Autodrome donio je mnogo uzbuđenja već u prvim kvalifikacijama. Indijski vozač Kush Maini iz momčadi ART Grand Prix osigurao je svoj drugi pole position u karijeri, u borbi koja se odlučivala u tisućinkama sekunde.

Maini je u svom posljednjem brzom krugu postavio vrijeme 1:39.888, što je bilo dovoljno da za samo 0,033 sekunde nadmaši Rafaela Câmare iz momčadi Invicta Racing. Napetost je bila na vrhuncu jer je vodeću trojku, koju je zaokružio Martinius Stenshorne iz Rodin Motorsporta, dijelilo svega 50 tisućinki sekunde. Odluka je pala nešto više od minute prije kraja sesije, kada je Stenshorneov bolid otkazao poslušnost, zbog čega je Norvežanin morao stati pokraj staze.

Prekid koji je uslijedio značio je i prijevremeni kraj kvalifikacija te je spriječio ostale vozače da poprave svoja vremena, čime je Mainijeva pozicija na vrhu potvrđena. Cijele kvalifikacije obilježio je iznimno mali razmak među vodećima, uz minimalne razlike koje su odlučivale poredak.

Iza vodećih, Alexander Dunne završio je četvrti, a Gabriele Minì peti. Posebnu pozornost privukao je Nikola Tsolov, vodeći u poretku prvenstva. Vozač Campos Racinga imao je problema na slobodnom treningu i odvozio tek nekoliko krugova, no uspio se oporaviti te je u kvalifikacijama zauzeo deseto mjesto. Time je, zahvaljujući obrnutom startnom poretku za prvih deset vozača, osigurao pole position za subotnju sprint utrku.

Tsolov je tu priliku iskoristio na najbolji mogući način te je slavio u dramatičnoj sprint utrci koja se odlučivala u posljednjem zavoju, dodatno povećavši svoju prednost u ukupnom poretku prvenstva. Glavna utrka na rasporedu je u nedjelju, gdje će Kush Maini imati priliku svoju sjajnu kvalifikacijsku formu pretvoriti u pobjedu

POGLEDAJTE VIDEO: Bulega novom pobjedom stigao do nevjerojatnog rekorda