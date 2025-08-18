Problemi za Contea: Lukaku doživio tešku povredu, čeka ga dugačka pauza

Romelu Lukaku doživio je tešku povrjedu na prijateljskoj utakmici s Olympiakosom i čeka ga duža pauza. Lukaku je ozlijedio lijevo bedro i sad mora izabrati između terapije i operacije.

Talijanska Gazzetta piše da bi Lukaku mogao izbivati do kraja ove kalendarske godine. Terapija bez operacije možda nije dovoljna za kompletni oporavak i možda bi svejedno bila potrebna operacija. U tom slučaju Lukaku bi se mogao vratiti za dva mjeseca, ali možda i tek za pet.

Operacija bi bila učinkovitija, a pauza bi bila između tri i četiri mjeseca. Lukaku će u suradnji s klupskim liječnicima odlučiti kako dalje postupiti. Za Napoli je to veliki udarac, obranu naslova u Serie A će započeti bez svog prvog napadača i možda će morati panično nekoga dovesti pred kraj prijelaznog roka.

