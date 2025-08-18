Legenda se vratila u Zadar: 'Motivirani smo vratiti klub gdje pripada'

Ivan Santini novi je igrač HNK Zadar. Santini se odlučio vratiti u klub u kojem je počeo karijeru. Santini je prošle sezone nastupao za Šibenik, a najavio je da želi igrati samo u dva kluba, Hajduku i Zadru.

Danas je službeno predstavljen u zadarskom četvrtoligašu. "Nisam očekivao ovoliko hvalospjeva, lijepo je biti kući, sve ove godina dok sam bio vani uvijek je bila želja vratiti se. Istovremeno me pratila žalost kako se naš nogomet, koji je svjetski poznat i koji je dao toliko svjetskih igrača, srozao.

U meni je oduvijek bila želja da se vratim, jako sam motiviran da dam sve od sebe da zajedno krenuo naprijed i vratimo klub tamo gdje pripada. Posljednji put kad sam bio tu i nosio ovaj dres bile su to posebne emocije, nadam se da ćemo igrati barem blizu toj igri" rekao je Santini.

36-godišnjak je nakon Zadra igrao, između ostalih, u Ingolstadtu, Freiburgu, Kortrijku, Standardu, Caenu, Anderlechtu, Osijeku, Zürichu, a prošlu je sezonu proveo u Šibeniku i pokazao da je ponajbolji napadač u hrvatskoj ligi. Sada se vraća pomoći klubu koji se natječe u 3.NL Jug.

