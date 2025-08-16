Novi preokret u slučaju Vušković? Tottenham mu odao priznanje u prvom kolu Premier lige
Vušković je u Tottenhamu dobio i novi broj na dresu, to je 16
Tottenham svoju sezonu Premier lige otvara na domaćem terenu protiv novajlije u ligi, Burnleyja. Na klupi Tottenhama za tu utakmicu je i hrvatski stoper Luka Vušković.
Luka Vušković bio je na klupi i u srijedu u Udinama kada je Tottenham izgubio nakon jedanaesteraca od PSG-a u europskom Superkupu. Vušković je u Tottenhamu dobio i novi broj na dresu, to je 16. Je li to nagovještaj preokreta i da će Vušković ostati u Tottenhamu? Ne mora značiti, ali dok se ne riješi stvar s HSV-om Vušković je član Tottenhama i mogao bi upisati debi u Premier ligi.
Your opening day Spurs! 👊— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 16, 2025
🔢 @krakenfx pic.twitter.com/k4zeJjyd6e
Podsjetimo, Vušković je proveo posljednje dvije sezone na posudbama, prvo u Radomiaku pa u Westerlou. Od ove sezone službeno može zaigrati za Tottenham. Iako je izgledno da će otići na posudbu, očito je da nije daleko od prve momčadi Spursa.
