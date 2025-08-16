DOBIO I BROJ /

Novi preokret u slučaju Vušković? Tottenham mu odao priznanje u prvom kolu Premier lige

Foto: Profimedia

Vušković je u Tottenhamu dobio i novi broj na dresu, to je 16

16.8.2025.
15:28
Sportski.net
Profimedia
Tottenham svoju sezonu Premier lige otvara na domaćem terenu protiv novajlije u ligi, Burnleyja. Na klupi Tottenhama za tu utakmicu je i hrvatski stoper Luka Vušković.

Luka Vušković bio je na klupi i u srijedu u Udinama kada je Tottenham izgubio nakon jedanaesteraca od PSG-a u europskom Superkupu. Vušković je u Tottenhamu dobio i novi broj na dresu, to je 16. Je li to nagovještaj preokreta i da će Vušković ostati u Tottenhamu? Ne mora značiti, ali dok se ne riješi stvar s HSV-om Vušković je član Tottenhama i mogao bi upisati debi u Premier ligi. 

 

 

Podsjetimo, Vušković je proveo posljednje dvije sezone na posudbama, prvo u Radomiaku pa u Westerlou. Od ove sezone službeno može zaigrati za Tottenham. Iako je izgledno da će otići na posudbu, očito je da nije daleko od prve momčadi Spursa.

POGLEDAJTE VIDEO: Vladimir Balić analizirao debakl Hajduka u Albaniji

TottenhamLuka VuškovićPremier League
