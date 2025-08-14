Luisu Enriqueu nema ravnog, nećete vjerovati koliko je trofeja osvojio u samo dvije godine u Parizu

PSG je bio pred porazom u europskom Superkupu u srijedu navečer u Udinama. Tottenham je do 85. minute imao dva gola prednosti i bio bolja momčad na terenu.

PSG nije sličio ekipi koja je poharala Europu prije nekoliko mjeseci. Ipak, kako to obično serijski pobjednici rade, PSG je pet minuta prije 90. zabio za 1:2 pa u trećoj minuti nadoknade i za 2:2 i naposljetku slavio nakon raspucavanja s bijele točke. "Mislim da je Tottenham zaslužio pobijediti. Prvih osamdeset minuta nismo to zaslužili. Mislim da je Tottenham zaslužio pobjedu jer se osjetilo da su u formi i da treniraju već šest tjedana. Odigrali su sjajnu utakmicu. Mi treniramo tek šest dana, moram reći da smo imali puno sreće", priznao je i Enrique nakon utakmice.

Luis Enrique pokazuje da je serijski osvajač

Strateg PSG-a na toj je poziciji od srpnja 2023. godine, a u dvije godine je osvojio, vjerovali ili ne, osam trofeja. Enrique je s PSG-om dva puta u nizu osvajao dvostruku krunu u Francuskoj, a tome je dodao i dva francuska Superkupa, Ligu prvaka kao najvredniji trofej od svih te jučer i europski Superkup.

🔴🔵 Since Luis Enrique joined PSG in 2023, he has won 8 trophies with them...



🏆 Ligue 1: 2023–24, 2024–25

🏆 Coupe de France: 2023–24, 2024-25

🏆 Trophée des Champions: 2023, 2024

🏆 UEFA Champions League: 2024-25

🏆 UEFA Super Cup: 2025 pic.twitter.com/rypPBie5Fm — EuroFoot (@eurofootcom) August 14, 2025

Enrique je pokazao da je serijski osvajač i da je upravo ono što je Parižanima trebalo. Tim nakrcan zvijezdama nije mogao napraviti ono što radi stroj Luisa Enriquea koji ima svoju filozofiju igre i za to je okupio igrače koji mu odgovaraju. Jedan je od najboljih trenera današnjice, a ljudi mu se dive i zbog poteza izvan terena.

Zbrfojite devet trofeja iz Barcelona s ovih osam iz Pariza i dolazimo do nevjerojatne brojke od 17. Malo je trenera koji se mogu time pohvaliti. A dojam je da je tek počeo.

