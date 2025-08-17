Ovo je nestvarno: Magija Lionela Messija kao u najboljim danima za pobjedu Intera

Inter Miami je na svom terenu pobijedio LA Galaxy s 3:1 pogocima tri bivša igrača Barcelone u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu.

Briljirao je Lionel Messi s prekrasnim pogotkom i još boljom asistencijom čime nas je podsjetio na svoje najbolje dane iz Barcelone. Miami je poveo pogotkom Jordija Albe krajem prvog poluvremena. John Paintsil izjednačio je u 59. minuti, a desetak minuta prije kraja uslijedio je Messi šou.

Leo je prvo u 84. minuti sjajno pogodio. Primio je loptu na 30-ak metara od gola LA-a, u svojem stilu prešao dvojicu igrača i s 18 metara pogodio u donji desni ugao Mićovićeva gola. Pogodak Messija za 2:1 možete pogledati OVDJE.

Onda je pet minuta kasnije uslijedila prava magija. De Paul je proigrao Messija koji je bio okrenut leđima golu i jednim sjajnim potezom pete izbacio obranu Galaxyja i poslao Suareza u čistu situaciju koji zabija za 3:1.

