Legendarni hajdukovac secirao debakl Bijelih u Albaniji, otkrio i što će se sada događati na Poljudu

Debakl Hajduka u Tirani, po već puno puta viđenom scenariju gorak poraz kojim su Splićani i 15. godinu zaredom ostali bez Europske jeseni, ali i UEFA-inih milijuna koji dramatično nedostaju poljudskoj blagajni. U jednoj od najvažnijih utakmica sezone Hajduk je potpuno podbacio.

Utakmicu je za RTL analizirao legendarni vratar Hajduka Vladimir Balić.

"Prvenstveno je odgovornost u igračima koji su morali fanatičnije igrati ovu utakmicu. Neće nikad navijači Marka Livaju uzeti na zub. Naravno da mi svi očekujemo da on uzme loptu i da riješi utakmicu. Ono što sam ja stalno govorio - najveća potreba je da svi ostali igrači ne očekuju to od Marka", smatra Balić.

S obzirom da je zbog ispadanja Hajduk ostao bez velikog novca koji bi mu donijela Konferencijska liga, potez je sada na sportskom direktoru Bijelih Goranu Vučeviću. No, za sve pa i njemu treba vremena, smatra Balić.

"Naravno da će sada to biti opet jedna nova nova okolnost, ovo ispadanje. Ići će se sigurno u neke rekonstrukcije i prodaje", poručio je.

Hajduk se sada okreće utakmicama domaćeg prvenstva. Sljdeća je na rasporedu u nedjelju kada na Poljud stiže Slaven Belupo, a pitanje je može li se Hajduk stići oporaviti i motivirati nakon jučerašnjeg debakla u Tirani.