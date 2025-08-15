Legendarni hajdukovac secirao debakl Bijelih u Albaniji, otkrio i što će se sada događati na Poljudu
Vladimir Balić je bio potpuno iskren
Debakl Hajduka u Tirani, po već puno puta viđenom scenariju gorak poraz kojim su Splićani i 15. godinu zaredom ostali bez Europske jeseni, ali i UEFA-inih milijuna koji dramatično nedostaju poljudskoj blagajni. U jednoj od najvažnijih utakmica sezone Hajduk je potpuno podbacio.
Utakmicu je za RTL analizirao legendarni vratar Hajduka Vladimir Balić.
"Prvenstveno je odgovornost u igračima koji su morali fanatičnije igrati ovu utakmicu. Neće nikad navijači Marka Livaju uzeti na zub. Naravno da mi svi očekujemo da on uzme loptu i da riješi utakmicu. Ono što sam ja stalno govorio - najveća potreba je da svi ostali igrači ne očekuju to od Marka", smatra Balić.
S obzirom da je zbog ispadanja Hajduk ostao bez velikog novca koji bi mu donijela Konferencijska liga, potez je sada na sportskom direktoru Bijelih Goranu Vučeviću. No, za sve pa i njemu treba vremena, smatra Balić.
"Naravno da će sada to biti opet jedna nova nova okolnost, ovo ispadanje. Ići će se sigurno u neke rekonstrukcije i prodaje", poručio je.
Hajduk se sada okreće utakmicama domaćeg prvenstva. Sljdeća je na rasporedu u nedjelju kada na Poljud stiže Slaven Belupo, a pitanje je može li se Hajduk stići oporaviti i motivirati nakon jučerašnjeg debakla u Tirani.