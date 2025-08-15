Dinamo se oglasio nakon što je izbacio Hajduk iz Europe: Sve stalo u samo dvije riječi

Nogometaši splitskog Hajduka ponovno su ispali iz Europe prije Velike Gospe, a ovaj puta za njih je bio koban albanski Dinamo City. Splićani su u Tiranu doputovali s prednošću od 2-1 iz prve utakmice 3. pretkola Konferencijske lige, ali su u četvrtaknakon produžetka izgubili sa 1-3 i ispali od kluba čiji je nogometni značaj, u najbolju ruku, zanemariv.

U posljednjih 15 godina Hajduk nikako da se dokopa jeseni u europskim kup natjecanjima, ispadali su od "liliputanaca" iz Kazahstana (Tobol), Malte (Gzira United), Gruzije (Dila), Rumunjske (Unirea Urziceni), Slovačke (Ružomberok i MSK Žilina), te sada od albanskog Dinama Citya.

U petak nakon ponoći, brzo nakon što je utakmica Dinamo Cityja i Hajduka završena, oglasili su se iz albanskog kluba, objavili fotografiju svoje ekipe i uz nju napisali dvije riječi:

"Timski duh"

