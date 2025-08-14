Štimac sa Zrinjskim izborio jesen u Europi: Biblija i autogol potopili Islanđane

Nogometaši Zrinjskog iz Mostara, predvođeni hrvatskim stručnjakom Igorom Štimcem, plasirali su se u doigravanje za plasman u natjecanje u skupini Europske lige nakon što su u uzvratnoj utakmici 3. pretkola slavili na Islandu protiv Breiðablika sa 2-1 te prošli dalje s ukupnih 3-2.

"Plemići" su poveli već u 7. minuti golom Nemanje Bilbije, a prednost je povećana u 47. minuti kada je domaći branič Valgeirsson nespretno poslao loptu u vlastitu mrežu. Konačnih 1-2 postavio je Gunnlaugsson u 61. minuti.

Zrinjskom sada slijedi posljednja prepreka na putu prema skupinama Europske lige, nizozemski Utrecht, koji je protiv švicarskog Servettea prošao dalje s ukupnih 52, gostujuću 3-1 pobjedu iz prve utakmice nizozemski je sastav potvrdio uspjehom od 2-1 na svom terenu u četvrtak. Bez obzira na ishod dvomeča u doigravanju, Zrinjski je osigurao najmanje sudjelovanje u Konferencijskoj ligi.

