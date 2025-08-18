Kukoč nije mogao ostati nijem: 'To velikim slovima stavite na Poljud'

U zadnjoj utakmici 3. kola HNL-a Hajduk je u nedjelju na Poljudu svladao Slaven Belupo sa 3-0 (0-0).

Strijelci za Hajduk bili su Abdoulie Sanyang Bamba (69, 88) i Rokas Pukštas (78).

Utakmica je odigrana tri dana nakon poraza od albanskog Dinamo Cityja u 3. pretkolu Konferencijske lige u Tirani.

Poslije utakmice nogometaši Hajduka otišli su pred sjevernu tribinu pozdraviti Torcidu, koja ih je zvala, a kada su stigli, dočekalo ih je neugodno iznenađenje. Torcidaši su ih ih počeli gađati bakljama, pa su se nogometaši vrlo brzo udaljili i otišli su svlačionicu.

Taj incident je odjeknuo i izvan hrvatskih granica, o njemu pišu brojni mediji, a sada je cijelu situaciju prokomentirao bivši nogometaš Hajduka Tonći Kukoč-Petraello.

Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti:

"Za svakoga iskrenog navijača Hajduka bolno je to što ga nema u Europi već 15 godina i razumljivo je da su navijači ljuti ali da gađaš svoje igrače bakljama to je nedopustivo. Ovakvi navijači su samo uteg klubu. Takvim ljudima nije mjesto na Poljudu

Ako već trebaju vrijeđati onda su to ovi što vode klub zadnjih 20 godina, ali kako će vrijeđati kada su i oni u tome. Hajduk se treba ograditi od ovakvih, to nisu ljudi koji vole klub. Onaj koji voli klub neće mu nanositi bol, sramotu i nepotrebne troškove. Samo prošle sezone klub je morao platiti 500 tisuća eura zbog navijačkih izgreda. Do kada ćete spuštati glavu pored ovakvih? Pitajte beskičmenjaka Melnjaka da je baklja završila nekome od njegovih suigrača u lice, bili opet rekao da je to opravdana reakcija navijača.

Hajduk nije tu zbog Torcide, već je Torcida tu radi Hajduka.

To velikim slovima stavite na Poljud."

