Slavlje se pretvorilo u skandal: Navijači trčali u teren, Flick vikao i tjerao igrače u svlačionicu

Utakmica 36. kola La Lige između Espanyola i Barcelone donijela je sve – čaroliju, nervozu, vodu (doslovno) i trenerski stand-up Hansija Flicka. Iako je naslov osvojen, slavlje je bilo sve samo ne klasično.

Barcelonini nogometaši slavili su nakon pobjede od 2:0 na gostujućem terenu, no ono što je trebalo biti večer radosti, pretvorilo se u gotovo kazališnu predstavu u tri čina: Yamalova čarolija, Flickova panika i Espanyolova voda.

Flick kaže NE slavlju

No, veselju nije bilo mjesta – barem ne na travnjaku. Trener Barcelone Hansi Flick bio je jasan već danima ranije: “Nema slavlja na terenu.” Sjeća se dobro nereda iz prošlosti kad su stvari izmakle kontroli. Ovaj put, odlučio je sve imati pod kontrolom. Doslovno.

Čim je sudac odsvirao kraj, Flick je reagirao kao vojni zapovjednik – Yamala je odmah poslao u svlačionicu. No, nije sve išlo po planu – neki igrači su ipak krenuli slaviti pred tribinama.

Prskalice i povici

Tu počinje kaos. Flick, potpuno izvan sebe, utrčava na teren, viče, gestikulira, gura igrače prema tunelu. Situacija postaje još napetija kad dolazi do naguravanja s igračima Espanyola. A onda – dolazi vrhunac večeri. Prskalice se pale, domaćini na simboličan (i mokar) način poručuju: “Vrijeme je da odete.”

Voda šiba po terenu, Flick gura, igrači trče, kamera sve bilježi – scena dostojna Netflix dokumentarca.

Titula u rukama, slavlje pod tušem

Flick je na kraju uspio ono što je naumio – ispratiti cijelu momčad s terena, prije nego što stvari eskaliraju. Slavlje je nastavljeno daleko od očiju javnosti, u svlačionici, bez vatrometa, ali navodno s mnogo emocija.

Barcelona je prvak. I to na način koji nitko neće zaboraviti – ne samo zbog igre, već i zbog neviđenog režima kontrole. Jer kad Flick kaže "nema slavlja", to nije preporuka. To je naredba.

