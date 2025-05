Je li ovo početak nove ere? Yamal režirao kraj snova za Real!

Nogometaši Barcelone osigurali su 28. naslov španjolskog prvaka nakon što su na gostovanju pobijedili gradskog suparnika Espanyol sa 2-0 i dva kola prije kraja prvenstva imaju nedostižnih sedam bodova više od Real Madrida.

Nakon što je u srijedu teškom mukom pobijedio Mallorcu sa 2-1, Real je barem na 24 sata produžio nadu u moguće čudo. No, Barca nije propustila priliku. Pobjedom protiv gradskog suparnika osigurala je naslov prvaka dva kola prije kraja.

Za katalonskog velikana to je 28. naslov, a rekorder je Real sa 36 titula španjolskog prvaka. Treći je Atletico Madrid koji je 11 puta bio najbolji u Španjolskoj.

Gosti su poveli u 53. minuti fantastičnim golom Laminea Yamala koji je sa 20 metara pogodio u same rašlje. Barca je pobjedu potvrdila u sudačkoj nadoknadi golom Fermina Lopeza, na Yamalovu asistenciju.

Espanyol je od 80. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Leandro Cabrera.

Uoči utakmice ispred stadiona Cornella-El Prat došlo je do nesreće kada se bijeli automobil zabio u gomilu ljudi. Španjolski mediji navode kako je ozlijeđeno 13 osoba, međutim, nitko ozbiljnije. U trenutku nesreće došlo je do panike i straha među prisutnima. Policija još istražuje cijeli događaj, no za sada nema indicija da se radilo o terorističkom napadu.

"Ovaj incident je bio slučajan," rekla je katalonska regionalna policija za AFP.

"Ozlijeđenima se pruža hitna pomoć, a vozač vozila je uhićen i nema kriminalni dosje", dodale su lokalne vlasti za X.

Na videozapisima koji kruže društvenim mrežama, a koje prenose španjolski mediji, vidi se bijelo vozilo kako se vozi prema navijačima Espanyola okupljenima ispred stadiona. Utakmica je nakratko prekinuta u osmoj minuti kako bi se gledateljima javila da je "nesreća koja se dogodila ispred stadiona" "pod kontrolom" i da nije uzrokovala "ozbiljne ozljede".

Dio navijača Espanyola napustili su tribine jer su smatrali da se utakmica ne bi trebala igrati ili nastaviti nakon nesreće.

