Najskuplji igrač u povijesti Cityja preselio u Everton: Evo koliko iznosi otkupna klauzula

Engleski veznjak Jack Grealish (29) i službeno je novi član Evertona, objavio je klub iz Liverpoola.

Grealish u Everton dolazi na jednogodišnju posudbu iz Manchester Cityja čiji je dres nosio od 2021. kada je za 117 milijuna eura stigao iz Aston Ville.

Za City je upisao više od 150 utakmica, osvojivši tri naslova prvaka Engleske, Ligu prvaka, dva FA kupa, europski Superkup i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Međutim, prošle sezone pao je u drugi plan, upisavši tek sedam ligaških nastupa od prve minute, a izostavljen je i iz momčadi za Svjetsko klupsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama.

"Sretan sam što se pridružujem Evertonu. To je ogroman korak za mene. To je fantastičan klub s fantastičnim navijačima," kazao je za klupsku stranicu.

U novom klub nosit će dres s brojem 18. Otkrio je i zašto baš taj broj.

Foto: Zac Goodwin

"Bilo je i drugih brojeva, ali moja dva omiljena engleska igrača ikad su Wayne Rooney i Paul Gascoigne, a znam da su obojica ovdje nosili broj 18," otkrio je.

Grealish je šesto pojačanje momčadi Davida Moyesa. Ovoga ljeta među "The Toffeese" su stigli Kiernan Dewsbury-Hall, Carlos Alcaraz, Thierno Barry, Mark Traversa i Adam Aznou.

Everton u ponedjeljak očekuje prva utakmica nove sezone, kada će gostovati kod Leedsa.

POGLEDAJTE VIDEO: Pavasović Visković: 'Kustić nije idealan, ali s HNS-om gdje su Svetina i njegovi nećemo ni razgovarati'