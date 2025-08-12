Talijani odali počast za 50 najboljih svjetskih stadiona: Među kultnim mjestima i Poljud

Nacionalni muzej za umjetnost i arhitekturu 21. stoljeća, rimski MAXXI, priredio je veliku izložbu posvećenu nogometnim stadionima na kojoj je mjesto dobio i Poljud.

Izložba 'Stadioni, arhitektura mita' prikazuje 50 arhitektonski i umjetnički najznamenitijih svjetskih nogometnih arena. Anfield (Liverpool), La Bombonera (Buenos Aires), Wembley (London), Olympiastadion (Berlin)... i ostala kultna mjesta uz stadion Hajduka.

Kustosi izložbe Manuel Orazi, Fabio Salomoni i Moira Valeri navode kako su stadioni više od pukog fizičkog prostora te ih opisuju kao kaleidoskop kroz koji se mogu promatrati bezbrojne važne dimenzije vezane uz arhitekturu, urbano planiranje, ekonomiju, antropologiju, politiku i umjetnost.

Talijani se velikim dijelom bave talijanskim stadiona, no istaknuli su rad Borisa Magaša iz 1979. godine koji je i u Hrvatskoj u posljednje vrijeme jedna od glavnih tema.

Navode Talijani kako je riječ o savršenom primjeru stapanja suvremene arhitekture s okolišem, stadionu koji ne samo da živi u harmoniji s Marjanom, Kozjakom i Kaštelanskim zaljevom, nego s njima priča i zajedničku priču. A navodi se, uz pohvale Magašu i njegovim inovativnim izvedbenim rješenjima, i kako je Poljud sagrađen na valu uspjeha Hajdukove zlatne generacije sedamdesetih godina prošloga stoljeća te kako je dom najstarije navijačke skupine u Europi.

