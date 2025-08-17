TRESE SE KAVEZ /

Dinamo se oglasio nakon pobjede na Rujevici, objavili video slavlja igrača s navijačima

Dinamo se oglasio nakon pobjede na Rujevici, objavili video slavlja igrača s navijačima
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Igrači zagrljeni skaču i s navijačima pjevaju

17.8.2025.
10:09
Sportski.net
Goran Kovacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo je na Rujevici došao do pobjede od 2:0 nad Rijekom i tako u trećem kolu upisao treću pobjedu bez primljenog gola i ima maksimalnih devet bodova.

Nakon odličnog prvog poluvremena u kojem je Dinamo dominirao i zabio dva pogotka, Rijeka je u drugom poluvremenu bila bolja momčad, ugurala Dinamo u vlastitu trećinu i stvarala prilike, ali do pogotka nisu došli. Dinamovi navijači imali su razloga za slavlje sa svojim najvjernijim navijačima koji su napunili rujevički kavez.

'Dok na terenu srce ostavljaš...'

Dan nakon utakmice Dinamo je na svojim društvenim mrežama objavio video slavlja igrača s BBB-om nakon utakmice. Igrači zagrljeni skaču i s navijačima pjevaju "Dok na terenu srce ostavljaš, rađa se nova pobjeda, a s druge strane ove ograde, pjevam ti makar gubim glas, mi smo uz vas", navijačku obradu pjesme Đanija Maršana Prozor prema zalazu.

 

 

Dinamo u sljedećem kolu dočekuje Istru na Maksimiru dok Rijeci slijedi domaći susret s PAOK-om u playoffu Europske lige.

POGLEDAJTE VIDEO: Rujevica ključa pred spektakl s novim Dinamom: 'Mogli bi izginuti na terenu'

DinamoHnk RijekaHnlBbb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRESE SE KAVEZ /
Dinamo se oglasio nakon pobjede na Rujevici, objavili video slavlja igrača s navijačima