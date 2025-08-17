Dinamo se oglasio nakon pobjede na Rujevici, objavili video slavlja igrača s navijačima

Dinamo je na Rujevici došao do pobjede od 2:0 nad Rijekom i tako u trećem kolu upisao treću pobjedu bez primljenog gola i ima maksimalnih devet bodova.

Nakon odličnog prvog poluvremena u kojem je Dinamo dominirao i zabio dva pogotka, Rijeka je u drugom poluvremenu bila bolja momčad, ugurala Dinamo u vlastitu trećinu i stvarala prilike, ali do pogotka nisu došli. Dinamovi navijači imali su razloga za slavlje sa svojim najvjernijim navijačima koji su napunili rujevički kavez.

'Dok na terenu srce ostavljaš...'

Dan nakon utakmice Dinamo je na svojim društvenim mrežama objavio video slavlja igrača s BBB-om nakon utakmice. Igrači zagrljeni skaču i s navijačima pjevaju "Dok na terenu srce ostavljaš, rađa se nova pobjeda, a s druge strane ove ograde, pjevam ti makar gubim glas, mi smo uz vas", navijačku obradu pjesme Đanija Maršana Prozor prema zalazu.

Dinamo u sljedećem kolu dočekuje Istru na Maksimiru dok Rijeci slijedi domaći susret s PAOK-om u playoffu Europske lige.

POGLEDAJTE VIDEO: Rujevica ključa pred spektakl s novim Dinamom: 'Mogli bi izginuti na terenu'