Biti ili ne biti za Rijeku: 'Vjerujem da mogu proći, ali jedna mi stvar nije jasna'

Rijeka nakon šokantnog poraza prošlog tjedna na Rujevici od Shelbournea (1-2) i posljednja tri europska neuspješna gostovanja kod švedskog Elfsborga i ljubljanske Olimpije prošle sezone, te u Razgradu kod Ludogoreca ove, u utorak od 20.45 gostuje na legendarnom dublinskom Tolka Parku.

U uzvratnom susretu trećeg pretkola Europske lige, momčad Radomira Đalovića mora pokazati karakter, isprati gorak okus iz prvog dvoboja i dokazati da je razlika u kvaliteti, koja je na papiru neupitna, vidljiva i na terenu. Ulog je golem - prolazak ne samo da donosi play-off za prestižno natjecanje, već i osigurava europsku jesen te spašava ponos poljuljan neočekivanim posrtajem pred vlastitim navijačima.

Ovaj dvoboj bit će pravi test zrelosti za Đalovićevu momčad. Za prolazak dalje potrebna je pobjeda od dva gola razlike, dok bi minimalni trijumf odveo susret u produžetke. Svaki drugi ishod značio bi bolno prizemljenje i selidbu u play-off Konferencijske lige, što bi, unatoč tome što europski put ne bi bio završen, predstavljalo udarac ambicijama kluba s Kvarnera.

U riječkom taboru svjesni su težine zadatka, ali odišu opreznim optimizmom. Trener Radomir Đalović i njegovi igrači proveli su dane nakon prvog susreta u detaljnoj analizi, tražeći recept za probijanje čvrstog irskog bedema.

"Rijeka nije u najboljem izdanju, moramo biti iskreni i to reći, međutim isto tako, Shelbourne je momčad koja se da pobijediti u gostima. Govorio sam vam prošlog tjedna u najavi kako bi Rijeka itekako mogla biti itekako zadovoljna s minimalnom pobjedom, pa nažalost nisu uspjeli. Danas opet Rijeci igra minimalna pobjeda do koje Rijeka može doći", kaže u uvodu Igor Pamić.

Popularni Div iz Žminja, bivši nogometaš i reprezentativac, danas trener i ugledni nogometni stručnjak, govori kako mu jedna stvar nije jasna...

"Ne znam, uistinu ne znam zašto Rijeka tako teško dolazi u sitzaciju za gol. Nisu previše opasni. Shelbourne se pokazao dosta organiziranim, iako se, u biti, radi o skromnoj momčadi. Rijeka bez Fruka i Rijeka s Frukom su dvije različite Rijeke."

Upravo je povratak Tonija Fruka najveća nada za navijače HNK Rijeka. Njegova kreativnost, vizija i sposobnost da razbije protivničku obranu nedostajali su u prvom susretu. Očekuje se da će njegov povratak rasteretiti ostatak momčadi i donijeti prijeko potrebnu dimenziju u napadu.

"Rijeka s Frukom protiv Shelbournea ima veću šansu za dobar rezultat, za pobjedu. Neće biti lako, definitivno ne, ali moramo vjerovati, najviše moraju vjerovati igrači i Đalović, u što ja uopće ne sumnjam".

Rijeka se ne bori samo protiv Shelbournea, već i protiv vlastite nervoze koja je bila očita u posljednjim utakmicama. Šokantan poraz od Iraca i remi bez golova protiv Osijeka, gdje je momčad spašavao sjajni vratar Martin Zlomislić, pokazatelji su da u momčadi vlada određeni nemir.

"Gledajte, Rijeka je prošlog tjedna izgubila na jedan način gdje je imala kontrolu, a dobila gol iz prekida, gdje je Rijeka relativno dosta stabilna momčad. Oni su znali riješavati te utakmice iz prekida, a ne gubiti. To mi je bilo malo iznenađenje, ali to je tako. Međutim, veći problem je bio baš na toj utakmici, što u toj dominaciji, čistih šansi nije bilo. To je problem. Ajmo uzeti u obzir da Rijeka nije imala svog najboljeg i najopasnijeg igrača. Smatram da Fruk malo čak previše i forsira, jednostavno Rijeka u zadnjoj trećini nema organizaciju, nema niti individualnu kvalitetu ekstra. Rijeku očekuje veoma težak posao, ali normalno da ćemo navijati za Rijeku da uspije proći".

Neuspjeh bi, s druge strane, donio novi udarac samopouzdanju i selidbu u play-off Konferencijske lige protiv, na papiru, lakšeg protivnika (pobjednika susreta Vikingur - Linfield). Iako bi to bila nova prilika, osjećaj propuštene šanse protiv objektivno slabijeg suparnika ostavio bi dubok trag.

"Ma, to bi bio ogroman udarac za hrvatski klupski nogomet. Vidjet ćemo, nažalost to je veliki problem, Rijekin budžet je mali da bi mogla napraviti, složiti pravu - ekstra momčad za eventualno dosegnuti tu Ligu prvaka. Ne možemo reći da nas je Rijeka slabo prezentirala. Rijeka je meni protiv Ludogoreca bila iznenađujuće dobra, stabilna nažalost. Dogodilo se što se dogodilo, ali veoma Rijeka teško pobjeđuje, vidimo i sami u Europi. Koefeicijent će nam početi padati. To sigurno nije u budućnosti dobro", završio je Igor Pamić.

Za spomenuti kako će pravdu na večerašnjem dvoboju dijeliti sudačka ekipa iz Rumunjske predvođena Marianom Barbuom. No, sva svjetla bit će uperena u igrače koji su došli u situaciju biti ili ne biti. Pobjeda i prolazak u play-off Europske lige, gdje bi Rijeku čekao bolji iz dvoboja grčkog PAOK-a i austrijskog Wolfsbergera, značili bi osiguranje minimalno grupne faze Konferencijske lige. Time bi bio ispunjen primarni cilj – europska jesen na Rujevici.

Stoga, Rijeka u Dublinu ne igra samo za prolazak. Igra za potvrdu kvalitete, za ponos, za iskupljenje pred navijačima i za mir u kući. Riječi su jedno, a travnjak Tolka Parka, ispunjen do posljednjeg mjesta irskim navijačima, bit će jedino mjerilo. Vrijeme je da hrvatski prvak pokaže svoje pravo lice.

