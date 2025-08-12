OD 20:45 /

Hrvatski prvak na popravnom u Irskoj: Rijeka protiv Shelbournea lovi Europsku ligu

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Tijek utakmice Shelbourne - Rijeka pratite UŽIVO na portalu Net.hr

12.8.2025.
17:11
SPORTSKI.NET
Nel Pavletic/pixsell
Shelbourne - Rijeka

0 - 0

Rijeka u Dublinu protiv Shelbournea igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Europske lige. 

Hrvatski prvak je u prvom susretu poražen na Rujevici 2-1, a uspije li nadoknaditi zaostatak igrat će završno pretkolo (play-off) za plasman u grupno natjecanje Europske lige te u isto vrijeme i osigurati plasman u grupnu fazu Konferencijske lige. Ukoliko 'zapne' u play-offu. 

U spomenutom play-offu rijeku bi čekao bolji iz dvoboja Wolfsbergera i PAOK-a (0-0), dok će se poraženi preseliti u play-off Konferencijske lige i tamo igrati protiv boljeg iz ogleda Linfielda i Vikingura (1-2). 

Glavni sudac utakmice je Rumunj Marian Barbu

"Moramo ispraviti stvari koje su bile loše, moramo biti bolji i učinkovitiji u igri prema naprijed, ići više u situacije jedan na jedan, paziti na organiziranost. Odgovara nam samo pobjeda, tako ćemo se i postaviti. Kako su oni nas pobijedili na Rujevici, tako ćemo i mi ih njih ovdje", rekao je trener Rijeke Radomir Đalović u najavi utakmice. 

Hnk RijekaEuropska LigaUživo
