Igoru Štimcu stiže bek iz Lokomotive, a uskoro i napadač iz Dinama

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Marko Vranjković od danas je novi igrač HŠK Zrinjski Mostar

12.8.2025.
15:07
Sportski.net
Luka Stanzl/pixsell
Zrinjski iz Mostara potpisao je prvo pojačanje u eri Igora Štimca. Riječ je o Lokomotivinom desnom beku Marku Vranjkoviću koji dolazi kao slobodan igrač.

"Marko Vranjković od danas je novi igrač HŠK Zrinjski Mostar. Branič rođen 1999. godine u Zagrebu u redove Plemića stiže kao slobodan igrač, a za Zrinjski je potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produženja do 2027. godine. Vranjković je u posljednje četiri sezone nosio dres zagrebačke Lokomotive u kojoj je i počeo karijeru, a na startu seniorskog staža išao je na posudbe u Sesvete i Inter. Marko, dobro došao u Zrinjski!", stoji u objavi kluba na društvenim mrežama.

Uskoro bi mogao doći i napadač Dinama Fran Topić, piše SportSport. Topić se vratio u Dinamo nakon što je prošlu sezonu proveo u Zrinjskom. Topić se ne može nametnuti u velikoj konkurenciji u Dinamu i trebao bi doći na posudbu natrag u Mostar.

Zrinjski MostarFran TopićDinamo
