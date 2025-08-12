Trebao je biti srušen, a spasili su ga navijači: Ovdje će hrvatski prvak pokušati izbjeći sramotu

U srcu Dublina, na obalama rijeke Tolke, stoji Tolka Park – stadion koji je mnogo više od sportskog borilišta. To je duhovni dom kluba Shelbourne FC i simbol otpora zajednice. Nakon godina neizvjesnosti, povijesna odluka gradskih vlasti osigurala je njegovu budućnost, označivši veliku pobjedu za irski nogomet i lokalnu kulturu.

Nosi veliku povijest za irski sport

Tolka Park diše povijest. Bio je domaćin prve nogometne utakmice pod reflektorima u Republici Irskoj davne 1953. godine, a 1999. postao je prvi stadion u zemlji s isključivo sjedećim mjestima. Kroz desetljeća, bio je poprište ne samo nogometnih bitaka, već i boksačkih mečeva, karnevala te čak i Svjetskog prvenstva u ragbi ligi 2000. godine. Njegov kulturni značaj neprocjenjiv je, a za navijače predstavlja mjesto gdje su se stvarale uspomene generacija.

Spasili ga navijači

Shelbourne FC je Tolka Park učinio svojim stalnim domom 1989. godine i ondje doživio neke od svojih najslavnijih trenutaka. Ipak, budućnost stadiona postala je upitna kada su se pojavili planovi za njegovo rušenje i gradnju stanova, a klub se trebao preseliti na drugi stadion. Suočeni s gubitkom svog identiteta, navijači i lokalna zajednica pokrenuli su strastvenu kampanju "Save Tolka Park", tvrdeći da je očuvanje kulturnih središta ključno za dušu grada.

U svibnju 2024., nakon duge i iscrpne borbe, Gradsko vijeće Dublina izglasalo je dodjelu 250-godišnjeg najma Shelbourneu. Klub se obvezao platiti milijun eura i dodatno ulagati u zajednicu i poboljšanje infrastrukture. Ova odluka donosi prijeko potrebnu stabilnost i čvrst temelj za daljnji razvoj kluba i stadiona, koji slavi stotu obljetnicu postojanja na toj lokaciji.