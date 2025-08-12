Vrlo oštro priopćenje Varaždina: 'Liga se ne može temeljiti na prodajama odluka'

Varaždin je u nedjelju poražen u Koprivnici od Slavena s 3:1, a vuku se repovi nakon te utakmice jer Varaždinci nisu zadovoljni suđenjem Duje Strukana te VAR sobe.

Antonio Boršić je u 21. minuti dobio izravan crveni karton nakon što je VAR soba preokrenula odluku Duje Strukana koji je prvotno pokazao žuti karton. Sudačka je komisija objavila obrazloženje odluke kao i VAR komunikaciju koja nije zadovoljila Varaždince. Varaždinci su uvjereni i da je snimka kompromitirana, odnosno da je komunikacija prepravljana.

Također, nezadovoljni su pogotkom Slavena za 1:1. Ivan Božić je loptu primio rukom, ali nije ništa suđeno, a Varaždinci su posebno ogorčeni na činjenicu da komisija nije niti reagirala na tu objavu.

Vrlo opširno i detaljno priopćenje

“Da prodamo odluku, pokušaj malo ovaj udarac sad koljenom u glavu naglasiti” – riječi su izrečene u komunikaciji službenih osoba koje bi trebale biti jamac poštenja, nepristranosti i integriteta igre. Nogomet i liga koje volimo ne mogu se temeljiti na “prodajama odluka”, već isključivo na jasnim činjenicama, dosljednoj primjeni pravila i pravednom suđenju", stoji na kraju priopćenja.

