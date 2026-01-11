Snijeg može brzo oštetiti ruže, ali jedan jednostavan dodatak može pomoći da ih zaštitite

Zimski uvjeti, unatoč vizualnoj privlačnosti snježnog pokrivača, predstavljaju značajnu prijetnju za opstanak ruža. Zbog iznimne osjetljivosti na niske temperature i mraz, snijeg i led mogu uzrokovati trajna oštećenja.

Ipak, vrtni stručnjaci ističu postojanje jednostavnog i učinkovitog rješenja koje može zaštititi ove cijenjene ukrasne biljke od nepovoljnih zimskih uvjeta, piše Mirror.

Opasnosti koje ružama prijete tijekom zime

Dugotrajne niske temperature i hladan vjetar, u kombinaciji s ciklusima smrzavanja i otapanja tla, stvaraju iznimno nepovoljne uvjete za ruže. Smrznuti pupoljci postaju krhki i propadaju, dok je korijenov sustav ugrožen zbog nakupljanja viška vlage u tlu, što pogoduje truljenju i razvoju gljivičnih bolesti.

Posebno je osjetljiv korijenov vrat, koji može pretrpjeti oštećenja već na temperaturi od -4 stupnjeva Celzija. Iako tanak snježni pokrivač može djelovati kao prirodni izolator, težak i mokar snijeg često uzrokuje mehanička oštećenja, poput lomljenja grana.

Zaštitne kupole kao učinkovito rješenje

Kako bi se spriječila navedena oštećenja, preporučuje se korištenje zaštitnih kupola ili konusa za ruže. Riječ je o pokrovima, najčešće izrađenim od stiropora, koji se postavljaju izravno preko grma. Njihova funkcija je dvostruka: štite biljku od snijega, leda i vjetra te istovremeno zadržavaju topliji zrak oko osjetljivih pupoljaka i korijena. Ovaj postupak smatra se jednom od najpouzdanijih metoda za očuvanje ruža tijekom zime.

Prije postavljanja kupole, potrebno je adekvatno pripremiti grm ruže. Potrebno je ukloniti sve suhe ili oštećene grane kako bi kupola pravilno nalijegala, no snažniju rezidbu treba odgoditi za proljeće. Zdrave grane koje ometaju postavljanje preporučuje se lagano savinuti ili povezati konopcem. Nakon što je kupola postavljena, prostor unutar nje potrebno je ispuniti rastresitom, nesmrznutom zemljom gotovo do vrha. Važno je napomenuti da treba izbjegavati upotrebu malča, lišća ili slame kao materijala za ispunu jer takvi materijali privlače glodavce koji mogu oštetiti grane ruže.

Vrijeme postavljanja i uklanjanja zaštite

Optimalno vrijeme za postavljanje zaštite je krajem listopada ili početkom studenog, nakon pojave prvih mrazeva i kada se temperature stabiliziraju ispod 5 stupnjeva Celzija. Uz postavljanje kupole, preporučuje se i postupak nagrtanja, koji podrazumijeva stvaranje humka od rahle zemlje oko baze grma radi dodatne izolacije korijenovog vrata. Zaštita se uklanja postupno u proljeće, najčešće od sredine ožujka, nakon što prođe opasnost od kasnih i jačih mrazeva.

Pravovremena i pravilna priprema za zimu ključan je preduvjet za uspješan uzgoj zdravih ruža. Primjena zaštitnih konusa jednostavna je, ali iznimno učinkovita mjera koja će osigurati da biljke prežive niske temperature i nepovoljne uvjete, što će u proljeće rezultirati zdravim rastom i obilnom cvatnjom.

