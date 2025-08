Garcia na pres konferenciji otkrio hoće li Rebić započeti protiv Dinama

Hajduk u četvrtak na Poljudu dočekuje Dinamo City iz Tirane u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Dan prije utakmice na pres konferenciji su bili trener Gonzalo Garcia i Šimun Hrgović.

Hrgović je dobio pitanje nada li se pozivu u reprezentaciju.

"Naravno, imam tek 21 godinu, na meni je da igram i budem dobar", odgovorio je Hajdukov bek.

"Analizirali smo Dinamo i svi jedva čekamo utakmicu", kratko je najavio Hrgović koji je odlično počeo sezonu na svojoj prirodnoj lijevoj strani.

"Lakše mi je igrati lijevo, ali zahvaljujem se i bivšem treneru i uvijek sam spreman igrati bilo koju poziciju", rekao je Hrgović pa komentirao loše raspone igre na početku i na kraju utakmice protiv Zire.

"Prvih deset minuta smo tek ulazili u igru. Zadnjih deset minuta stvarno ne znam. Primili smo taj gol, ali nismo pali i znali smo da ćemo doći do pobjede", rekao je Šimun.

'Pokazali smo da se možemo nositi sa svime'

Čekate još prvi gol, imate nekoliko iskustva, je li vrijeme za gol?

"Bio je jedan gol, ali nije meni pripisan".

Dobro startate, pa se dogodi pad? Ali kao da promjene izvrte igru, pa da se izgubite? Zbog čega pada koncentracija?

"Po meni, neki drugi dojam sam dobio. Bamba je asistirao sjajno, i Yassine je lijepo zabio protiv Zire. Mislim da smo kao ekipa pokazali da se možemo nositi sa svime", završio je Hrgović, a trener Garcia odmah je odao hoće li Rebić početi sutra.

'Ljudi koji nisu u nogometu misle da je lako'

"Neće početi. Trenira kratko s nama. Nije spreman za igrati. Sigurno neće početi, ali nekoliko minuta, vidjet ćemo. Kako mu bude danas i što utakmica bude zahtijevala", otvoreno je rekao Urugvajac.

"Protivnici su dobri, dobro stoje na terenu i pritišću. Imaju drukčiju ideju, u većini utakmica kontroliraju igru, dobrog trenera i iskusne igrače imaju, zato su tu. Zira je bila jako teška, ljudi ne znaju kako je dobra. Dinamo je isto dobar protivnik. Povijest pokazuje da je svatko u Europi dobar protivnik, ako nisi na razini možeš ispasti. Kroz utakmice smo sve bolji, ne možemo u ligi, pogotovo u Europi misliti da je lako. Ljudi koji nisu u nogometu ne znaju, misle da je lako", rekao je Garcia.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Vaša momčad će odraditi većinu posla sutra kod kuće, to su očekivanja?

"Pokušat ćemo napraviti najbolje i sutra i u drugom kolu. Rezultat sutra nije presudan, imat ćemo još 90 minuta u Albaniji. Za mene, njihova momčad igra dobro, drukčije. Trener je već osvajao prvenstva, možda najuspješniji u njihovoj ligi. Vidi se to u načinu na koji igraju"

Psihička priprema? Kako očekujete izgubiti strah?

"Nije do straha, Zira je počela jako dobro, u početku nismo pronalazili način, ali smo ga naposljetku pronašli. Bili smo bolji, protivnik nije imao šansu, zabili su bez šanse. Izgubili smo toliko lopti bez potrebe, ako to napravite, protiv svakoga je teško. Ali nije da su imali neke šanse. To je dobro, da shvatimo da nikada neće biti lagano.

'Glava je nekad brža od nogu'

Posljednjih deset minuta niste imali energije?

"U drugom poluvremenu smo imali sedam šansi za zabiti, gubili smo lopte, ako ne završiš utakmicu, kazne te".

Rekli ste, bili ste jako ljuti u nekim situacijama. Izgubljeni dueli?

"Duele smiješ izgubiti, ok. Ljut sam, kada igrač može napraviti nešto lako, pa izabere nešto teško ili komplicirano, Jedanput je ok, ali pet puta u nizu... Naljutim se. Ako radimo što ne moramo raditi. Ali igrači su jako mladi, daju sve od sebe, glava je nekad brža od nogu. To se dogodi. U procesu smo, idemo korak po korak. Moramo uspjeti s planom, uspjeli smo u drugom klubu".

Promjene u momčadi? Odmoriti neke igrače? Što je sa Skelinom?

"Igrači su svježi, dobri fizički. Puno puta je više o psihi. Fizički dio je puno puta sekundaran. U modernom nogometu igrači igraju puno utakmica i moraju to uspjeti izdržati. U petak je Skelinu operacija i vidjet ćemo. Ne znamo koliko će izostajati. Zadnja informacija, možda tri četiri mjeseca, možda šest. Od tri pa na više mjeseci. Riječ je o koljenu", potvrdio je glasine Garcia.

Biste li bili zadovoljni s 1:0?

"Ovisi kako bude utakmica išla. Uvijek pokušavamo, idemo naprijed", rekao je strateg Hajduka koji ne bježi od uloge favorita.

"Ako gledate po klubu onda da, ali mi smo favoriti protiv skoro svih s kojima sada igramo. Ne znam jesmo li favoriti. Mislim da smo tim koji raste, ako radimo najbolje što možemo favoriti smo. Ali vidjet ćemo u utakmici", zaključio je Garcia.

POGLEDAJTE VIDEO: Krovinović o drami protiv Zire: 'Nažalost, uvijek to tako biva na Poljudu'