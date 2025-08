Loše vijesti za Hajduk: Ozljeda mladog stopera puno je ozbiljnija od očekivanog

Marino Skelin zaigrao je od prve minute u obrani Hajduka uz Zvonimira Šarliju u prvoj utakmici protiv Zire i pokazao se u vrlo dobrom svijetlu. Nažalost, na treningu uoči uzvrata zadobio je ozljedu kolateralnih ligamenata i morat će na operaciju.

Prve prognoze nisu bile tako loše, ali stranica Veliki Hajduk javlja kako će Skelin izbivati poprilično dugo s terena nakon što odradi operaciju.

"Ozljeda Marina Skelina ozbiljnija je nego što se isprva mislilo. Mladi stoper Hajduka sljedeći tjedan ide na operaciju koljena, nakon koje će s terena izbivati između četiri i šest mjeseci", stoji u objavi stranice Veliki Hajduk.

Protiv Zire i Istre na Poljudu je uz Šarliju startao Branimir Mlačić, a na stoperskoj poziciji Bijeli imaju još Rona Racija kojeg još nismo imali prilike gledati u akciji.

Sasvim je jasno da je Hajduku potreban još jedan stoper, po mogućnosti iskusni, a Bijeli imaju još nešto manje od mjesec dana da ga pronađu.

POGLEDAJTE VIDEO: Krovinović o drami protiv Zire: 'Nažalost, uvijek to tako biva na Poljudu'