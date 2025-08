Bitno da je Dinamo: Velik broj Hajdukovih navijača očekuje se na europskom gostovanju

Hajduk će u četvrtak na Poljudu ugostiti Dinamo City iz Tirane, a tjedan dana kasnije putuju u albanski glavni grad na uzvrat gdje će ih bodriti puno njihovih navijača.

Naime, Sportske novosti pišu o velikoj zainteresiranosti Hajdukovih navijača za odlaskom na 500 kilometara daleko gostovanje, a prema procjenama bi se tamo moglo naći 2000 Hajdukovih najvjernijih navijača. Iz Hajduka su čak tražili da se utakmica ne igra u Elbasanu gdje je Dinamo igrao protiv Atletic Escaldesa već da se prebaci u Tiranu na stadion koji prima 22 tisuće gledatelja što je prihvaćeno.

Hajduk će tako nakon 3 tisuća kilometara udaljenog Bakua u 500 kilometara udaljenu Tiranu. Do Zagreba Torcida ima 400 kilometara vožnje, ali 100 više neće predstavljati problem da ih se pojavi nekoliko tisuća na gostovanju drugom Dinamu.

