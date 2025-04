Football, Bloody Hell! Englezi u neviđenom transu: 'Ovu dramu i kaos nikad nećemo zaboraviti'

DAILY MAIL: "Kada će ovaj klub prestati ovako mučiti svoje navijače? Kada će prestati proizvoditi krajnje lude nogometne utakmice poput ove? Bilo je to upravo s najluđim noćima u Unitedovoj povijesti - a bilo ih je nekoliko".

"Football, Bloody Hell!" Ljudi, ovo je nogomet! Ovim riječima Daily Mail opjevao je sinoćnju nevjerojatnu utakmicu Manchester Uniteda i Lyona.

"Nikad neće prestati", odjekivalo je na Old Traffordu zbog Crvenih Vragova koji su nogometnim sladokuscima ponudili rijetko viđeno čudo.

"Možda je tako, ali kada će ovaj klub prestati ovako mučiti svoje navijače? Kada će prestati proizvoditi krajnje lude nogometne utakmice poput ove? Bilo je to upravo s najluđim noćima u Unitedovoj povijesti - a bilo ih je nekoliko", stoji u pisanju Daily Maila.

The Sun utakmicu opisuje riječima:

"Predivno! Kazalište snova vidjelo je neke zapanjujuće drame tijekom godina, ali rijetko je svjedočio nečemu sličnom".

Guardian navodi:

"Bio je to kaotični come - back Uniteda. Tri gola u sedam minuta i Unitedove nade da će završiti razočaravajuću sezonu na veličanstven način još uvijek žive. Drama od 114-120 minuta (+34 sekunde) nikada neće biti zaboravljena."

Nogometaši Manchester Uniteda plasirali su se u polufinale Europske lige nakon 5-4 (2-0, 2-2) domaće pobjede protiv Lyona u uzvratnom četvrtfinalnom susretu koji je obilovao preokretima.

Unired je nakon prvih 45 minuta vodio 2-0 golovima Ugartea (11) i Dalota (45+1), a s obzirom kako je prvi susret u Lyonu okončan rezultatom 2-2, engleski je sastav imao i tih dva gola prednosti u ukupnom rezultatu. No, Lyon je preko Tolissoa (71) i Tagliafica (78) poravnao na 2-2 i izborio produžetak.

No, francuski je sastav u dodatnih pola sata krenuo s igračem manje jer je u 89. minuti isključen Tolisso. I s igračem manje Lyon je poveo sa 4-2 pogocima Cherkija (104) i Lacazettea (109-11m) te se činilo kako će proći dalje. No, od 114. do prve minute nadoknade produžetka United je zabio tri gola za još jedan veliki preokret u ovoj nesvakidašnjoj utakmici. Bruno Fernandes (114-11m) je realizirao kazneni udarac, da bi Mainoo (120) i Maguire (120+1) zabijali na samom kraju susreta.

Duje Ćaleta-Car ušao je u igru za Lyon u 115. minuti.