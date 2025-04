Jedna od najluđih nogometnih utakmica ikad! Nikad ovakvo što nismo vidjeli

Nogometaši Manchester Uniteda plasirali su se u četvrtak u polufinale Europske lige nakon 5-4 (2-0, 2-2) domaće pobjede protiv Lyona u uzvratnom četvrtfinalnom susretu koji je obilovao preokretima. Bila je to jedna od najluđih nogometnih utakmica ikad. Bila je ovo utakmica za povijest europskih kupova. Prva je otkako se igraju klupska kontinentalna natjecanja na kojoj je postignuto pet golova u produžecima. Ujedno je Manchester United postao prvi klub koji je postigao dva gola u 120. minuti utakmice europskog natjecanja. OVDJE pogledajte sažetke utakmice.

Unired je nakon prvih 45 minuta vodio 2-0 golovima Ugartea (11) i Dalota (45+1), a s obzirom kako je prvi susret u Lyonu okončan rezultatom 2-2, engleski je sastav imao i tih dva gola prednosti u ukupnom rezultatu. No, Lyon je preko Tolissoa (71) i Tagliafica (78) poravnao na 2-2 i izborio produžetak.

No, francuski je sastav u dodatnih pola sata krenuo s igračem manje jer je u 89. minuti isključen Tolisso. I s igračem manje Lyon je poveo sa 4-2 pogocima Cherkija (104) i Lacazettea (109-11m) te se činilo kako će proći dalje. No, od 114. do prve minute nadoknade produžetka United je zabio tri gola za još jedan veliki preokret u ovoj nesvakidašnjoj utakmici. Bruno Fernandes (114-11m) je realizirao kazneni udarac, da bi Mainoo (120) i Maguire (120+1) zabijali na samom kraju susreta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Duje Ćaleta-Car ušao je u igru za Lyon u 115. minuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Manchester United će u polufinalu igrati protiv Athletica iz Bilbaa koji je napravio još jedan korak ka mogućem igranju finala na svom San Mamesu 2-0 (1-0) domaćom pobjedom protiv Rangersa u uzvratnom dvoboju četvrtfinala. Tih 2-0 je i ukupni rezultat ovog dvoboja jer je prvi susret u Glasgowu završio bez pobjednika 0-0. Golove za Athletic zabili su Oyhan Sancet (45+4-11m) i Nico Williams (80).

U drugom polufinalu igrat će Tottenham Hotspur i Bodo/Glimt.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pred Bobanovim očima razmontirao Šibenik, pogledajte golove

Tekst se nastavlja ispod oglasa