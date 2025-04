Man. United nakon drame nad dramama izbacio Lyon i izborio polufinale EL, Maguire heroj Crvenih vragova

Nogometaši Manchester Uniteda plasirali su se u polufinale Europske lige nakon 5-4 (2-0, 2-2) domaće pobjede protiv Lyona u uzvratnom četvrtfinalnom susretu koji je obilovao preokretima.

Unired je nakon prvih 45 minuta vodio 2-0 golovima Ugartea (11) i Dalota (45+1), a s obzirom kako je prvi susret u Lyonu okončan rezultatom 2-2, engleski je sastav imao i tih dva gola prednosti u ukupnom rezultatu. No, Lyon je preko Tolissoa (71) i Tagliafica (78) poravnao na 2-2 i izborio produžetak.

No, francuski je sastav u dodatnih pola sata krenuo s igračem manje jer je u 89. minuti isključen Tolisso. I s igračem manje Lyon je poveo sa 4-2 pogocima Cherkija (104) i Lacazettea (109-11m) te se činilo kako će proći dalje. No, od 114. do prve minute nadoknade produžetka United je zabio tri gola za još jedan veliki preokret u ovoj nesvakidašnjoj utakmici. Bruno Fernandes (114-11m) je realizirao kazneni udarac, da bi Mainoo (120) i Maguire (120+1) zabijali na samom kraju susreta.

Duje Ćaleta-Car ušao je u igru za Lyon u 115. minuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Manchester United će u polufinalu igrati protiv Athletica iz Bilbaa koji je napravio još jedan korak ka mogućem igranju finala na svom San Mamesu 2-0 (1-0) domaćom pobjedom protiv Rangersa u uzvratnom dvoboju četvrtfinala. Tih 2-0 je i ukupni rezultat ovog dvoboja jer je prvi susret u Glasgowu završio bez pobjednika 0-0. Golove za Athletic zabili su Oyhan Sancet (45+4-11m) i Nico Williams (80).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U drugom polufinalu igrat će Tottenham Hotspur i Bodo/Glimt. Tottenham je izborio polufinale minimalnom 1-0 (0-0) pobjedom na gostovanju kod Eingtrachta u Frankfurtu. To je londonskom sastavu bilo dovoljno za prolazak uz 1-1 iz prve utakmice, a jedini gol postigao je Solanke (43-11m) iz kaznenog udarca.

Norveški prvak je ostvario povijesni uspjeh izbacivši Lazio nakon izvođenja 11-eraca. Rimski je sastav na svom terenu golovima Castellanosa (20) i Noslina (90+3) nadoknadio dva gola zaostatka iz prve utakmice u Norveškoj, a Dia (99) je u produžetku zabio i za 3-0. Ipak, Helmersen (109) je svojim glom za 3-1 uspio odvesti susret do 11-eraca, a u raspucavanju je Bodo/Glimt bio uspješniji sa 3-2.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pred Bobanovim očima razmontirao Šibenik, pogledajte golove

Tekst se nastavlja ispod oglasa