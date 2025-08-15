Garcia nakon novog potopa Hajduka: 'Neću plakati, u Europi bi nam bilo teško s igračima koje imamo'

Hajduk je u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige izgubio od Dinamo Cityja 3-1 nakon produžetaka te tako nakon pobjede iz prve utakmice 2-1 u Splitu, ispao iz Europe.

Bijeli su bili s igračem manje od 78. minute kada je Bamba dobio drugi žuti. Poveli su domaćini u 14., a Hajduk je uspio zabiti s desetoricom u produžecima. U 99. je precizan bio Karačić, ali u 109. Dinamo City je poveo 2-1 fantastičnim golom Eridona Qardakua, a dvije minute kasnije bilo je 3-1 nakon gola Berishe.

"Počeli smo u slabijem ritmu od protivnika. Igrali su nam presing, a mi smo kasnili u svim situacijama, u duelima. Zabili su nam gol, ali nisu imali neke velike prilike. Mi smo bili uvijek blizu njihovog šesnaesterca, ali nismo zabili. Bili smo mi dobri i s deset igrača, a onda su oni zabili gol s 25 metara. Onda su zabili i treći gol. Borili smo se, ali bilo je teško. Probali smo i ići naprijed", rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia na konferenciji za medije nakon susreta pa nastavio:

"Neću plakati, ali u dvije utakmice smo imali puno šansi. Oni su bili jako učinkoviti. Zabili su gol iz daljine i u prvoj utkamici. Danas nismo imali toliko visoku energiju, ali mislio sam da ćemo proći jer smo imali puno šansi i kontrolirali smo igru. Oni su bili puno svježiji od nas. Igrali su prije tjedan dana."

'Dali smo sve od sebe'

O isključenju Bambe.

"Bamba je dobro igrao. Situaciju za drugi žuti nisam dobro vidio. Dirao je loptu i ne znam je li to bilo za drugi žuti. Ovo je nogomet. Igrači znaju da smo u procesu. Igramo s puno mladih igrača koji dobivaju puno minuta na početku sezone. Moramo se oporaviti fizički i onda mentalno. Mislim da su svi razočarani, ali dali smo sve od sebe. Moramo nastaviti igrati i rasti kao ekipa."

Nedostajao je učinak u napadu.

"Livaja jako dobro radi i trudi se, ali napadači moraju zabijati. Imao je prilike danas, a imao ih je i u prvoj utakmici. Napadaču ponekad treba i malo sreće. Znamo što možemo očekivati od njega. Mislim da dobro radi i da je sretan. Igrači nisu mašine. Messi nekad ima loše utakmice. Znam da će Marko biti bolji. Dao nam je dosta u ovim utakmicama."

Hajduk je poonovno ostao bez Europe i okreće se HNL-u.

"S igračima koje imamo bilo bi nam teško igrati u dva natjecanja. Neki nam igraju svaku utakmicu jer moraju. Kada bi mogli dovesti još neke igrače, mogli bi igrati u Europi. Sad smo fokusirani na prvenstvo, ali to nije bio cilj. Htjeli smo izboriti Europu."

