Evo kako su iz Hajduka komentirali Torcidino paljenje zastave i uzvikivanje spornih uzvika

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

'Bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u tom duhu ne opravdavamo niti potičemo'

11.8.2025.
19:15
SPORTSKI.NET
Ivo Cagalj/pixsell
Hajduk i Gorica odigrali su drugo kolo HNL-a na Poljudu umjesto u Gorici na zahtjev za zamjenom domaćinstva iz redova Gorice, a slavili su Splićani 2-0. 

No, utakmica je obilježena i paljenjem zastava tzv. Republike Srpske i skandiranjem 'Za dom spremni'. RTL Danas je upitao vodstvo Hajduka za komentar o događajima na tribini za vrijeme utakmice s Goricom. 

Imate li saznanja što se točno dogodilo i kako je došlo do incidenta s paljenjem zastave? Koje je stajalište Vašeg kluba o uzvikivanju neprimjerenog uzvika? 

"HNK Hajduk se kao i uvijek zalaže za navijanje i podršku momčadi u sportskom duhu, kako i priliči Hajduku. Bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u tom duhu ne opravdavamo niti potičemo, kao i sva ostala ponašanja koja nanose reputacijsku štetu klubu", odgovorili su iz Odjela za odnose s javnošću HNK Hajduk. 

