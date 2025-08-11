Evo kako su iz Hajduka komentirali Torcidino paljenje zastave i uzvikivanje spornih uzvika

Hajduk i Gorica odigrali su drugo kolo HNL-a na Poljudu umjesto u Gorici na zahtjev za zamjenom domaćinstva iz redova Gorice, a slavili su Splićani 2-0.

No, utakmica je obilježena i paljenjem zastava tzv. Republike Srpske i skandiranjem 'Za dom spremni'. RTL Danas je upitao vodstvo Hajduka za komentar o događajima na tribini za vrijeme utakmice s Goricom.

Imate li saznanja što se točno dogodilo i kako je došlo do incidenta s paljenjem zastave? Koje je stajalište Vašeg kluba o uzvikivanju neprimjerenog uzvika?

"HNK Hajduk se kao i uvijek zalaže za navijanje i podršku momčadi u sportskom duhu, kako i priliči Hajduku. Bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u tom duhu ne opravdavamo niti potičemo, kao i sva ostala ponašanja koja nanose reputacijsku štetu klubu", odgovorili su iz Odjela za odnose s javnošću HNK Hajduk.

