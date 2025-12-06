Kim Kardashian emotivnom objavom čestitala rođendan sinu Saintu Westu

Američka reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian (45) raznježila je svoje pratitelje dirljivom objavom povodom desetog rođendana sina Sainta. Podijelila je niz nostalgičnih fotografija s njegove prve rođendanske proslave, prisjećajući se dragocjenih obiteljskih trenutaka.

U opisu objave, Kim je napisala emotivnu poruku: "Sretan 10. rođendan, Saint. Srce mi je tako puno dok gledam ove slike s tvoje prve rođendanske zabave, znajući u kakvog si divnog dječaka izrastao. Jedva čekam vidjeti što donosi idućih 10 godina. Volim te neizmjerno".

Fotografije u retro stilu prikazuju malenog Sainta kao bebu, okruženog božićnom čarolijom koja uključuje snijeg, Djeda Božićnjaka, pa čak i sobove, stvarajući dojam prave zimske idile.

Vrijeme karijernog razvoja

Nakon što je nedavno debitirala u glavnoj ulozi u pravnoj drami "All's Fair" i unatoč nedavnom neuspjehu na pravosudnom ispitu, ona ustraje u svojoj želji da postane odvjetnica. Istovremeno, njezino poslovno carstvo SKIMS nezaustavljivo raste. Unatoč pretrpanom rasporedu i nedavnim emocionalnim izazovima, Kim uvijek pronalazi vrijeme za ono najvažnije, što ova objava i dokazuje.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput "Već je prošlo 10 godina", "Djeca tako brzo rastu" i brojni emotikoni srca preplavili su objavu, pokazujući koliko su fanovi dirnuti ovim intimnim uvidom u njezin život.

