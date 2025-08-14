Koliko je Livaković blizu povratka u Dinamo? Ispunjena su dva ključna uvjeta

Iza Dinama je sjajno odrađen prijelazni rok u kojem je napravljen potpuni remont momčadi, ali najveći potpis mogao bi tek stići i to vrlo skoro. Kako piše Večernji list, Dominik Livaković mogao bi se na Maksimir vratiti već u sljedeća dva tjedna.

On je definitvno izgubio status prvog vratara u turskom Fenerbahčeu i spreman je napustiti klub koji ga je također spreman prodati, a isti medij piše kako su za njegov povratak u Zagreb ispunjena dva ključna uvjeta. Hrvatska jedinica navodno želi samo u Dinamo, a i Dinamo želi njega.

Problem bi mogao predstavljati turski klub koji ga je prije dvije godine Modrima platio šest i pol milijuna eura, a sigurno ga ne želi prodati za puno manje od onoga koliko je plaćen. Ipak, Dinamov as u rukavu je što je vratareva jedina želja povratak, a u Turskoj ionako ne bi previše igrao zbog pravila o određenom broju domaćih igrača.

Nije poznato pod kojim bi se uvjetima Livaković mogao vratiti, ali ključno je da interes postoji s obje strane tako da su sada na potezu Zvonimir Boban i Dinamo.

