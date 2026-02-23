FREEMAIL
JUBILARNA IZVEDBA /

Predsjednik Milanović popularne glumice iznenadio velikim buketima cvijeća

Predsjednik Milanović popularne glumice iznenadio velikim buketima cvijeća
×
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

O uspjehu predstave "Tere i Luce" svjedoči i činjenica da se u kazalištu odigrala više od sto puta, zbog čega je predsjednik Zoran Milanović dvije glumice, Anju Šovagović-Despot i Natašu Janjić-Mendančić, nagradio velikim buketima cvijeća

23.2.2026.
14:34
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
Proslavljena hrvatska glumica Anja Šovagović-Despot imala je poseban razlog za slavlje koje je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu. U zagrebačkom Histrionskom domu odigrana je sto i druga izvedba popularne predstave "Tere i Luce" Kazališta Planet Art, a prepuno gledalište i svečanu atmosferu dodatno je uveličao dolazak uvaženog gosta iz samog državnog vrha.

Posebno dirljiva je fotografija s kolegicom na sceni, glumicom Natašom Janjić-Medančić, na kojem obje drže prekrasne bukete cvijeća koje je stiglo od posebnog gosta.

Predsjednik Milanović popularne glumice iznenadio velikim buketima cvijeća
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

U prepoznatljivom ambijetu Histrionskog doma, okruženi portretima legendi hrvatskog glumišta, Anja i njezina ekipa nazdravili su šampanjcem s predsjednikom Republike Hrvatske, Zoranom Milanovićem.

Glumica nije krila oduševljenje njegovim dolaskom: "Sto i drugu izvedbu “Tere i Luce” proslavili smo uz prepuno gledalište u Histrionskom domu i oduševljenog, uvaženog gosta", napisala je Šovagović zahvalivši mu se izravno hashtagom #hvalapredsjedniče.

Cijeloj priči dodala je i osobnu notu objavivši kratki video buketa uz koji je stajala i predsjednikova posjetnica s porukom "S osobitim poštovanjem", čime je pokazala koliko joj je ova gesta značila.

POGLEDAJTE VIDEO: Gomila se vojna mašinerija, pritisak je sve veći. Prijeti li novi rat? 'Loš je osjećaj'

Anja šovagović DespotNataša Janjić MedančićZoran MilanovićKazalištePredstava
